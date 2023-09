Pantaleo Podio Volley Fasano: È Vivien Di Diego il nuovo rinforzo per l’attacco

E' la giovanissima Vivien Di Diego il nuovo tassello per l’attacco della Pantaleo Podio Volley Fasano.

Acquisto fortemente voluto dalla società del presidente Renzo Abete che da qualche anno segue le gesta tecniche della pallavolista di origini abruzzesi.

18 anni compiuti per 174 cm di altezza la schiacciatrice di Lanciano giunge in quel di Fasano dopo la parentesi che nella scorsa stagione l’ha vista protagonista indiscussa nel Cutrofiano (serie B2). Una stagione, quella messa in atto dalla società salentina, al fine di lanciare giovani talenti nel mondo della pallavolo nazionale. Curriculum molto interessante quello presentato da Vivien che nel 2020/2021 veste la maglia del Manoppello (serie B2) con la quale disputa i play off nazionali.

Nel 2021/2022 la giocatrice passa alla Futura Volley Teramo (serie B2) dove ancora una volta raggiunge i play off promozione. Nel 2022/2023 si trasferisce al Cuore di Mamma Cutrofiano dove gioca in serie B2 mentre con l’U18 arriva alle finali nazionali. Cresciuta a pane e pallavolo grazie a mamma Maria Marcela Corzo. Atleta di altissimo profilo di origini argentine con un grandissimo trascorso tra serie A (dove nel 1999 vince lo scudetto a Macerata) e serie B per poi diventare una delle migliori allenatrici giovanili e non della penisola portando prima L’Altino in serie A2 e successivamente il Teramo delle figlie Celeste e Vivien alla finale play off di serie B1.

Su questi binari di altissimo profilo tecnico si sviluppa il talento di Vivien che non ha esitato a rispondere presente alla chiamata del ds Micaela Cofano.

“Sono contenta della fiducia che il Fasano ha riposto in me – afferma la schiacciatrice abruzzese – non vedo l’ora di iniziare questa avventura in un campionato mai disputato e di conoscere le mie compagne di squadra. Darò tutta me stessa e spero di avere e dare tante belle soddisfazioni continuando il mio percorso di crescita in uno sport così bello ed entusiasmante come la pallavolo”.