Prima amichevole stagionale per la Zero5 Castellana Grotte

Sabato 17 settembre, primo impegno stagionale per la Zero5 Castellana Grotte iscritta al prossimo campionato nazionale di pallavolo femminile di serie B1. In programma un incontro amichevole a Castellaneta contro la locale squadra militante in B2.

“Si preannuncia un’amichevole molto interessante”, ha raccontato il primo allenatore Massimiliano Ciliberti, “la società tarantina ha costruito una buona squadra, nonostante sia una neopromossa. Devo dire che tutte le squadre pugliesi partecipanti quest’anno alla B2, hanno allestito e investito tanto su roster di alto livello e quindi non solo l’amichevole di sabato, ma anche tutte le altre in programma, costituiranno un ottimo test per verificare condizioni e potenzialità della nostra squadra. Per quanto riguarda la nostra squadra, stiamo vedendo dei miglioramenti sia dal punto di vista fisico che tecnico. Da qualche giorno stiamo lavorando più sulla fase gioco. Purtroppo non potrà partecipare alla gara la centrale Vittoria Belotti alle prese con una fastidiosa tendinite che dovrebbe essere recuperata nei prossimi giorni. Tutte le altre atlete sono disponibili. Naturalmente c’è un po’ di affaticamento, ma è normale in questa fase. Il gruppo ha voglia di lavorare, siamo la squadra più giovane del nostro girone, bisogna dare tempo e fiducia a queste ragazze. Il gruppo è ottimo, ora bisogna lavorare sulla squadra, vanno tutte molto d’accordo tra loro, in campo si aiutano reciprocamente e questo è molto importante, oltre che beneaugurante”.

In attesa del debutto in campionato contro il Santa Teresa di Riva di Tonio Jimenez, sono previsti incontri amichevoli con le due squadre di Bisceglie (Star Volley e Sportilia), Castellaneta, Fasano e Monteroni. Potremo assistere alla prima amichevole casalinga, il prossimo mercoledì 21, contro Star Volley Bisceglie. L’orario previsto è alle 19:30.