Prima sconfitta per la M2G Green Bari, Leverano passa in quattro set al Palaflorio

Terza giornata di campionato di serie B (girone L) non positiva per la M2G Green Bari, che subisce una sconfitta contro la Bcc Leverano, vincendo solo un set. Una prestazione altalenante dei locali, spesso costretti a rincorrere, porta al primo stop stagionale contro la formazione salentina che ha saputo rivelarsi più fredda nei momenti decisivi del match.

La prima frazione di gioco era iniziata bene per la formazione di Mister Spinelli, che era riuscita ad aggiudicarsi la vittoria senza troppi problemi con un punteggio di 25 a 22. Nei parziali successivi, i biancorossi hanno spesso sofferto nelle parti iniziali e centrali dei set, fallendo la rimonta nei finali. La Bcc Leverano è cresciuta nel corso della gara, negando punti facili ai padroni di casa con tante difese, ed ha ottenuto di misura sia il secondo set (23-25) che il terzo (23-25), in cui la M2G Green Bari nel finale ha perso per infortunio il centrale Nico Ruggiero.

Nell’ultimo e quarto set nuova partenza sprint della Bcc Leverano, ma i locali non hanno mollato la presa. Nel finale persino tre set point per andare al tie break non sono stati sfruttati dai biancorossi, che cedono sul 28-30.

Nessun punto in dote per i biancorossi, che scivolano al quarto posto con tre lunghezze di ritardo dalla capolista Gioia del Colle e due da Campobasso e Leverano.

Proprio contro la compagine molisana, la M2G Green Bari dovrà vedersela sabato prossimo, cercando un pronto riscatto.



M2G GREEN BARI 1-3 BCC LEVERANO (25-22, 23-25, 23-25, 28-30)

Bari: Parisi 2, Petruzzelli 18, Incampo 10, Grassano 11, Giorgio 6, Ruggiero 8, Rinaldi (L1)(pos 67% – prf 38%), Ciavarella 4, De Gennaro 0, Lomurno 2, Di Gregorio 3, Marrone ne, Chiarelli ne, Verroca (L2) ne.

All. Beppe Spinelli – vice all. Francesco Valente

Note: errori al servizio 17, aces 4, ricezione pos 65% – prf 36%, attacco 32%, muri vincenti 12.

Leverano: Laterza 2, Orefice 16, Conte 17, Marzo 12, Serra 5, Scrimieri 13, Barone (L1)(pos 39% – prf 27%), Cagnazzo G. ne, Miraglia ne, Savina 0, Cagnazzo S. ne, Gaetani (L2) ne.

All. Andrea Zecca – vice all. Luca Firenze

Note: errori al servizio 12, aces 3, ricezione pos 37% – prf 23%, attacco 36%, muri vincenti 9.

Arbitri: Giuseppe Pellè (Bat), Raffaele Mansi (Bat)

Durata set: 28’, 29’, 35’, 38’.