Prima trasferta per la Zero5 Castellana Grotte, destinazione Baronissi

Ancora un impegno molto arduo per la Zero5 Castellana Grotte che, per la seconda giornata del campionato nazionale di serie B1 femminile, affronta in trasferta la Polisportiva Due Principati di Baronissi, in provincia di Salerno. Si aggrega al gruppo di prima squadra l’opposta Alessandra Recchia. La giovane Alessandra Recchia, diciannovenne castellanese, prodotto del florido vivaio della Grotte Volley, è stata protagonista per diversi anni nei campionati giovanili. Ha fatto il suo esordio in B1 nel 2019 ed ha quindi maturato diverse importanti esperienze a Bari e Turi nei campionati regionali.

Torna nella sua società di origine e raggiunge la sorella Stefania, solidissimo libero di prima squadra da diversi anni. “Sono molto contenta di tornare in B1 insieme a giocatrici della mia età con le quali sarà facile fare gruppo”, dice Alessandra, ”ammiro molto l’opposta titolare Ginevra Bazzani, è brava, difende tanto ed ha un ottimo atteggiamento in campo. Ovviamente mi fa piacere anche tornare a giocare con mia sorella Stefania che trovo molto migliorata”. Ma torniamo alla prossima gara della Zero5 prevista per sabato 15 alle ore 17. La P2P è una neopromossa, ma non nasconde l’ambizione di poter tornare subito in A2 dove ha militato per tre anni conquistando sempre la permanenza. Nel campionato 20-21 cedette il titolo e ripartì dalla B2, sfiorando subito la promozione e conquistandola lo scorso anno dopo una cavalcata trionfale.

La squadra è affidata ad Ivan Castillo, un tecnico molto esperto con diverse esperienze in A2 e che abbiamo incontrato più volte con alterne fortune. La squadra è stata quasi completamente rinnovata, come accaduto anche alla Zero5, ma con ambizioni ben diverse. Infatti, mentre la Zero5 annovera diverse giocatrici alla loro prima esperienza in B1, l’intelaiatura della P2P è formata da diverse giocatrici con esperienze di A2, come le schiacciatrici Lara Salvestrini e Joneda Alikaj (con la Zero5 nella stagione 20-21), la palleggiatrice Carlotta Simoncini, il libero Vittoria Vianello.

Completano il roster le centrali Sara Marchesano, unica riconfermata, Asia Fanella e Melissa Andeng (nel Palmi lo scorso anno), quindi l’attaccante Camilla Sanguigni, la palleggiatrice Giulia Stiaffini, il libero Claudia Grillo ed infine un’altra nostra conoscenza, l’opposta Dalhis Liguori, lo scorso anno nella Zero5. Nella prima giornata di campionato sono stati registrati i seguenti risultati: Casal dei Pazzi-Marsala 3-1; Melendugno-Catania 3-0; San Salvatore Telesino-Baronissi 2-3; Arzano-Torrese 3-0; Terrasini ha riposato, così come Pomezia che avrebbe dovuto giocare con il Palermo, ritiratosi.