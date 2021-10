Primo stop per la Matervolley, Campobasso non fa sconti: 0-3

Primo stop per la Materdomini. Al Pala Grotte tra la formazione di casa e la Energy Time Spike Campobasso è finita 0-3 (20-25; 22-25; 16-25). Gli ospiti, in splendida forma, hanno fatto pesare esperienza e maturità contro la selezione U19 gialloblù (la più giovane formazione della categoria). A fine partita mister Luca Leoni commenta: “Non ci esaltiamo per le vittorie e non ci affossiamo per le sconfitte. Occorre solo lavorare a testa bassa, fare esperienza e prendere il meglio anche da questa sfida dove per i primi due set abbiamo comunque tenuto alto il ritmo contro un avversario che ha espresso un’ottima prestazione corale. Nel terzo set c’è stata qualche imprecisione di troppo ma tutto questo fa parte del percorso di crescita a cui tutti ci stiamo dedicando con passione ed impegno”

MATERVOLLEY – ENERGY TIME SPIKE CAMPOBASSO

PARZIALI: 20-25, 22-25, 16-25