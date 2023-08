La Pantaleo Il Podio Volley Fasano si ritrova allo Zoosafari di Fasano

Il neo roster gialloblu della Pantaleo Il Podio Volley Fasano è stato ospite dello Zoosafari di Fasano nella giornata di martedì 29 agosto.

Una graditissima iniziativa della proprietà della nota struttura zoologica tra le più grandi e rinomate d’ Europa, che ha permesso al neo roster gialloblu di ritrovarsi insieme per una giornata spensierata, propedeutica anche a sviluppare una conoscenza più capillare tra le componenti del nuovo gruppo. Un invito da parte dello Zoosafari di Fasano subito accolto dalla società del presidente Renzo Abete che non ha mancato di ringraziare ufficialmente la direzione dello stesso e tutti i collaboratori che hanno permesso questa bella esperienza.

“Ringraziamo la proprietà, i collaboratori e gli istruttori dello Zoosafari di Fasano, fiore all’occhiello della nostra città, per averci accolto all’interno del suo parco permettendoci di trascorrere una giornata di relax dopo le prime giornate di allenamento – afferma il presidente - per diverse atlete è stata una sorpresa molto gradita, poter assistere agli spettacoli e conoscere i suoi “abitanti” in prima persona. Piccoli momenti di svago utili a compattare questo nuovo roster che tra poco più di un mese sarà chiamato a difendere la serie B1 conquistata nella scorsa stagione”.

Tra le varie attività il roster biancazzurro ha potuto assistere allo spettacolo delle foche e dei leoni marini presso il delfinario dello stesso Zoosafari. Un momento di divertimento trascorso in compagnia di Golia (leone marino della patagonia), Ynouk, Kali e Mandy (leoni marini della California), Gloria e Gracia (Callorine dell’Alaska) Foxi (otaria sudafricana di 32 anni) e dal veterano Sam (leone marino sudafricano) che a fine spettacolo si è concesso a selfie e foto di gruppo con tutte le ragazze presenti allo spettacolo. Un momento goliardico che oltre al roster ha visto la presenza dell’intero staff tecnico e societario con le mascotte Mariangela e Roberta.

Ora massima concentrazione per l’inizio della preparazione atletica e tecnica agli ordini di coach Paolo Totero assistito da Giuseppe Catapano e Pietro Tanzarella.