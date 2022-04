Resilienza Turi, contro Grottaglie arriva un punto

Nel recupero della ventiduesima giornata l’Arrè Formaggi Turi conquista un punto importante nello scontro contro il Volley Club Grottaglie costringendo gli ospiti al tie break. Una prestazione che fa morale per un gruppo chiamato agli straordinari in questo periodo e che non si è sottratto al duello contro Cernic e soci. Nel computo totale decisivo l’attacco per il Grottaglie.

Ancora in piena emergenza palleggiatori mister Difino affida al laterale Primavera la cabina di regia con Matheus opposto, conferma capitan Scio e Lacatena laterali, Furio e Taccone al centro mentre Di Carlo è il libero. Gli ospiti di mister Spinosa invece si schierano inizialmente con la diagonale Balestra-Ristani, Giosa e Antonazzo centrali, i laterali Strada e Buccoliero, De Sarlo libero.

Primo e terzo set di marca grottagliese mentre nel secondo e nel quarto sono i biancoazzurri a condurre e a costringere l’avversario ad inseguire. Nel quinto parziale poi i padroni di casa perdono lucidità pagando la stanchezza del doppio impegno ravvicinato e cedono il set e l’incontro.

In classifica la compagine turese conserva il quinto posto con 31 punti alla pari del Molfetta che però ha un match in più, a +1 dal Volley Club Grottaglie e + 5 dal Galatone.

Tra meno di 48h i ragazzi saranno di nuovo in campo per l’ultimo match casalingo della stagione dove affronteranno il forte Campobasso a caccia di punti per restare agganciato alla vetta dopo l’inaspettata sconfitta interna col Molfetta di sabato scorso.

Fischio d’inizio per le 18:00 di sabato 9; dirigeranno il match Giuseppe Resta e Andrea Scarnera entrambi di Lecce.

TABELLINO:

ARRÈ FORMAGGI TURI (BA) vs VOLLEY CLUB GROTTAGLIE (TA) 2-3 (20-25/ 25-22/ 20-25/ 25-23/ 8-15)

ARRE’ FORMAGGI TURI: Matheus 22, Taccone 8, Atene n.e., Scio 6, Furio 4, Cassano n.e., Primavera 6, Colucci n.e., Lacatena 16, Di Carlo (L). Allenatore: V. Difino.

note: battute sbagliate 9, ace 4, muri vincenti 11, ricezione 54% (30%perfette), attacco 33%.

VOLLEY CLUB GROTTAGLIE: Ristani 27, Antonazzo 12, Bartuccio, Buccoliero 14, Balestra 3, Strada 9, De Sarlo (L), Spagnuolo n.e., Giosa 7, Carlucci n.e., Epifani n.e., Cernic. Allenatore: C. Spinosa.

Note: battute sbagliate 20, ace 4, muri vincenti 6, ricezione 51% (30%perfette), attacco 41%.

Arbitri: Raffaele Mansi (Barletta); Salvatore Iaia (Ostuni).

Durata set: 21’; 25’; 23’; 26’; 15’.