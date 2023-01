Riparte il campionato di Serie B1, ma per la Zero5 Castellana Grotte c’è ancora un turno di riposo

Ripartono i campionati, ma per la Grotte Volley targata Zero5 è previsto il secondo turno di riposo nella dodicesima giornata di andata del campionato di Serie B1 di pallavolo femminile. Il 15 gennaio, ultima di andata con trasferta a Marsala. Come detto in altre occasioni, nel girone “E” della B1 femminile di quest’anno, ci sono solo 12 squadre. Inizialmente erano 13, come negli altri gironi, e quindi fu stilato il calendario con un turno di riposo per ciascuna squadra. Ad inizio campionato, però, ci fu il ritiro del Palermo e quindi tutte le gare previste contro questa squadra, sono diventate ulteriori turni di riposo.

C’è una ulteriore implicazione nel ritiro del Palermo: le retrocessioni saranno solo due perché il Palermo figura come ultima classificata, già retrocessa. Per concludere il girone di andata, tutte le squadre devono disputare due gare, tranne Arzano e Zero5 che ne devono giocare solo una e San Salvatore che ha già terminato il girone di andata. L’attuale classifica vede Arzano a 24 (una gara da giocare), Santa Teresa 21, Casal dei Pazzi 19, Melendugno 17, San Salvatore 17 (andata terminata), Pomezia 16, Baronissi 15, Torrese 12, Marsala 11, Terrasini 7, Zero5 6 (una gara da giocare), Catania 3.

La giornata prevede i seguenti incontri: Melendugno-Marsala; Pomezia-Baronissi; Terrasini-Casal dei Pazzi; Arzano-Catania; Santa Teresa-Fiamma Torrese; riposano Zero5 e San Salvatore. Come si può notare, tutte le dirette concorrenti della Zero5 hanno incontri impegnativi e tutti in trasferta, tranne Terrasini. Nell’ultima giornata disputata, quella dell’evitabile sconfitta di Torre Annunziata, la Torrese appunto ed il Marsala (che ha battuto Terrasini), hanno distanziato in coda Terrasini, Zero5 e Catania.

Ma bisogna aspettare per trarre conclusioni perché nell’ultima di campionato sono previsti in coda due scontri diretti: Marsala-Zero5 e Catania-Terrasini. Si tireranno le somme al termine del girone di andata, ma è evidente che il bottino finora ottenuto dalla Grotte Volley è veramente limitato (una vittoria piena a Catania, una al tiebreak a Terrasini ed un punto solo conquistato in casa con il tie-break perso contro Casal de’ Pazzi. Bisogna invertire la rotta da subito.