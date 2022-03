Sale l'attesa, il Turi sfida il Gioia per il derby barese

Terzo impegno nel giro di una settimana, con grado di difficoltà sempre crescente dal punto di vista tecnico, per i ragazzi di mister Difino chiamati ad una prova difficile e gagliarda per la propria classifica e per la propria crescita.

Matheus, grande indimenticato ex dell’ incontro, e soci saranno protagonisti nel difficile derby contro una delle maggiori candidate al salto di categoria che ha rafforzato il proprio roster, la cui punta di diamante è l’opposto Cazzaniga, nel mercato invernale con l’arrivo dello schiacciatore Pasquale Gabriele, ex Lube, proveniente dall’esperienza in Arabia Saudita. Dall’altra parte della rete ci sarà una corazzata a quota 33 punti in classifica lanciata all’inseguimento sino alla fine della capolista Leverano, distante solo un punto e l’unica ad aver battuto sia all’andata che al ritorno la squadra di mister Paglialunga, altro ex dell’incontro. Sul proprio campo di gioco i gioiesi sono sempre andati a punti, anche nell’unica sconfitta al tie break contro l’attuale prima della classe.

All’andata la Joy Volley trascinata letteralmente dal proprio opposto vinse in rimonta.

Si gioca al Pala Capurso di Gioia del Colle domenica 6 marzo con prima battuta fissata per le ore 19:00. I fischietti designati a dirigere l’incontro saranno Andrea Tavano di Foggia e Gianfranco Sasso di Taranto.