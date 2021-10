Sconfitta con rammarico per Castellana Grotte alla prima di B1

Esordio con sconfitta per laa San Salvatore Telesino contro la Forex nella prima giornata del campionato nazionale di volley femminile serie B1. Finisce 3 ad 1 per le padrone di casa (27-25, 25-21, 17-25, 25-16), ma con qualche rammarico per come si è perso il primo set.

Primo set condotto fin quasi alla fine e con due set ball sprecati, anche se va dato atto alle beneventane di averci sempre creduto e di aver successivamente controllato e contenuto la reazione castellanese. “Il risultato è severo perché non abbiamo demeritato”, commenta mister Ciliberti, "Abbiamo perso il primo set per episodi e inesperienza, giocando abbastanza bene. Nel secondo set, così come nel quarto, è saltata la ricezione, abbiamo percentuali molto basse di positività e commesso tanti errori. La chiave della sconfitta è questa, San Telesino ha commesso 23 errori e noi 37 per il resto è stata una gara equilibrata negli altri fondamentali. Le ragazze hanno giocato tranne i tanti errori una buona gara dando tutto quello che potevano al netto dei nostri attuali limiti. Bisognava gestire meglio gli errori, qualche invasione da evitare, meno errori in battuta e stasera avremmo potuto portare a casa qualcosina in più, è stata per tre set una partita equilibrata ma non posso che complimentarmi con le padroni di casa per la vittoria".

In campo Liguori (13 punti) opposta a Ricchiuti (5), Vinciguerra (13) e Micheletto (5) centrali, Civardi (16) e Cipriani (schiacciatrici, Recchia libero. Entrate Soleti (4) e Pisano, non entrate Pavone, Pinto e Di Carlo. Mister Eliseo schiera Biscardi L. opposta a Del Vaglio, Labianca e Cassone al centro, Sanguigni e Ferrara laterali, Moretti libero. Entrate Matrullo e Biscardi G.

Ottima partenza Zero5 (3-8) e vantaggio mantenuto fino al 9-15, quando inizia la rimonta delle avversarie con il pareggio raggiunto a 19. Poi punto a punto fino ai vantaggi con la Grotte volley che conquista e spreca due set ball. Un ace di Labianca ed un muro chiudono il set sul 27 a 25.

Subentra lo scoramento nelle fila pugliesi e l’entusiasmo in quelle campane e così il secondo set scorre tranquillo con le padrone di casa sempre in vantaggio. 8-4, 16-12, 21-17 e 25-21 la progressione. Reagisce la Zero5 che, come nel primo set, si mantiene sempre in vantaggio (7-8, 11-16, 17-20) ma questa volta nel finale piazza uno 0-5 che vale il 17-25 finale.

Arriva quindi la reazione rabbiosa delle padrone di casa che ricambiano lo “sgarbo” conducendo con largo margine (8-2, 16-8, 21-14) e chiudendo le ostilità con un netto 25-16. Luci ed ombre quindi e bisognerà ripartire da quanto di buono realizzato per finalizzare il grande lavoro svolto in palestra durante la settimana. Martedì 19 ottobre alle ore 19, nella splendida cornice della Masseria Serritella di Castellana Grotte avrà luogo la presentazione delle squadre impegnate nel campionato di B1 e nei campionati giovanili.