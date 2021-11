Sfida d'alta quota: l'Indeco Molfetta affronta la M2G Bari

Ritorna in campo l’Indeco Molfetta per la sua seconda trasferta consecutiva. Al PalaFlorio di Bari, ad attendere i biancorossi sarà la M2G Green Bari, formazione costruita per abitare le zone nobili della classifica.

Undici punti in classifica, quarta posizione e -2 dal duo di testa Gioia-Leverano: questo è il bottino della formazione barese dopo cinque giornate. Un cammino fatto di quattro vittorie, di cui una al tie break contro Campobasso, e una sola sconfitta, netta, contro il Leverano.

Mister Beppe Spinelli e il suo vice Valente, vecchia conoscenza del volley molfettese, possono affidarsi ad una rosa importante che vanta il regista Parisi e l’opposto Petruzzelli, le bande Grassano, Ciavarella, Incampo e Lomurno, i centrali Giorgio e Di Gregorio e il forte libero Rinaldi, senza dimenticare De Gennaro, sulla carta secondo alzatore, cresciuto nel vivaio molfettese ed in prestito alla società barese.

L’Indeco Molfetta viene da un novembre iniziato nel migliore dei modi per scacciare i fantasmi di un ottobre in cui si è raccolto un solo punto contro le temibili Campobasso, Leverano e Turi. Capitan Del Vecchio e compagni prima hanno battuto Andria davanti al pubblico amico, poi si imposti 3-0 contro la Materdomini nell’ultimo turno.

Sarà una sfida sentita tra due squadre e società che si rispettano da sempre. Un derby dal profumo di alta classifica: Bari per restare in scia delle prime delle classe, l’Indeco per agguantare le posizioni di vertice.

Fischio d’inizio fissato per sabato 20 novembre alle 17,30 al PalaFlorio. Arbitreranno l’incontro i signori Antonio Bisignano e Luca Filomeno