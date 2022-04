È sfida playoff: M2G Green Bari ospita l'allianz Galatone

È l’Allianz Galatone il prossimo ostacolo da superare per la M2G Green Bari nella corsa ad un posto play-off.

La sfida casalinga di domenica 10 aprile segna l’inizio del rush finale della regular season che, nelle prossime tre settimane, vedrà capitan Grassano e compagni contrapposti ad avversarie ostiche ed insidiose come la formazione guidata dall’ex Tonino Cavalera, il Volley Club Grottaglie, la Bcc Leverano e l’Energytime Spike Campobasso.

Per conquistare il sesto risultato utile consecutivo, i biancorossi dovranno sfoderare una prestazione gagliarda dinanzi al proprio pubblico, soprattutto sul piano dell’intensità, della grinta e della concentrazione.

L’Allianz, ottava in classifica, si presenterà al PalaFlorio con il duplice obiettivo di riscattare la sconfitta interna incassata all’andata (1-3 il risultato finale, ndr) e confermare quanto di buono messo in mostra nella sua ultima uscita stagionale (netto 3-0 rifilato all’Arrè Formaggi Turi, ndr).

L’opposto Scialò e i due schiacciatori Flemma ed Imbesi saranno gli osservati speciali della formazione biancoverde che, con ogni probabilità, sarà completata da Palmigiani in cabina di regia, da Musardo e Papa al centro e da Morciano a presidio del reparto arretrato.



Arbitro dell’incontro sarà il sig. Carmine Solimene, coadiuvato dal sig. Guido Ventre nel ruolo di secondo.