Pallavolo, campionati nazionali universitari: il Cus Bari si laurea campione d'Italia

Per la prima volta nella sua storia il Cus Bari vince i Campionati Nazionali Universitari 2024 svolti in Molise battendo in finale il Cus Parma per 3-2 (23-25; 25-18, 27-29, 25-20, 15-8).

Un percorso senza errori e con soli due set persi quello disputato dai ragazzi di coach Corrado Mancini che riescono nell’impresa dopo essere entrati nella griglia finale grazie al ritiro del Cus Napoli e aver battuto nella fase a gironi il Cus Torino, Cus Genoa e Cus Trieste con il medesimo risultato di 2-0 (i gironi eliminatori si giocavano al meglio dei 3 set, ndr) e superato in semifinale il Cus Bologna per 3-0.

Una grande prova di carattere dei giovani universitari che per otto quattordicesimi hanno composto anche la squadra che ha disputato e difeso la serie B nazionale. Un gruppo ben affiatato che ha saputo gestire i momenti di difficoltà e opporsi anche a team più quotati.

È terminata ai quarti di finale, invece, il cammino della squadra femminile del CUS Bari ai CNU allenata da coach Michele Cassano dopo un esordio positivo nel torneo.

"Siamo campioni delle università d’Italia - esulta il vice presidente del Cus Bari e coordinatore del settore pallavolo, Silvio Tafuri - ed è bellissimo. È la prova che il progetto pallavolo del Cus Bari, nato nel 2017, oramai è maturo ed è sul podio d’Italia. Devo ringraziare i ragazzi e tutto lo staff tecnico ed anche i genitori che sono arrivati da tutte le parti per venire a seguire i propri figli fino alla fine. E chi non è potuto venire sappiamo che ha seguito la diretta streaming. Un plauso anche alla rappresentativa femminile che, nonostante l’eliminazione, è voluta rimanere a tifare i compagni. Segno che siamo una grande famiglia, un grande gruppo".

"Magico - è la prima parola che coach Corrado Mancini si lascia sfuggire dopo l’ultimo punto messo a terra dai suoi - sembra un sogno. Abbiamo scritto una bella pagina dello sport pallavolistico del Cus Bari. Un’annata straordinaria iniziata con la difesa della categoria nazionale di B e, molti di quei ragazzi, hanno permesso di terminarla con uno storico successo".