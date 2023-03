Tempo di derby per la Zero5 Castellana Grotte: sabato arriva la vicecapolista Melendugno

Arriva la vicecapolista Narconon Melendugno, sabato 18, alle ore 18, al Palagrotte con ingresso libero, per affrontare la Zero5 Castellana Grotte nella settima giornata del campionato nazionale di serie B1 femminile di volley. La squadra leccese è stata costruita per il salto di categoria ed è in piena lotta per l’accesso ai play-off, mentre la Zero5 è alla ricerca di punti per una salvezza che appare problematica. Le salentine sono in serie positiva da sei turni ed il rendimento esterno, dopo qualche difficoltà iniziale, è da record, provengono da cinque vittorie consecutive fuori casa, tra le quali anche quelle di Arzano e Roma contro il Volleyrò.

Nella sconfitta di Arzano, la Zero5 ha evidenziato delle qualità e grandi progressi rispetto ad inizio stagione che devono solo essere affinate in questo finale di stagione. Pensiamo all’apporto delle centrali Avellini e Belotti che hanno migliorato l’efficienza a muro ed il sincronismo nei primi tempi, parliamo della freschezza atletica di Soleti, della potenza esplosiva di Bazzani che deve crescere in continuità, dell’efficacia e precisione delle palleggiatrici Gulino e Fabbo, della sicurezza conferita in campo da Kohler e Stefania Recchia e della disponibilità delle cosiddette seconde linee che svolgono un grande lavoro per essere sempre pronte alle chiamate.

Questa squadra, con un po’ meno errori e maggiore fiducia nei propri mezzi, può battere chiunque. Nella scorsa giornata, nella bassa classifica, rilevante il passo avanti del Terrasini che, battendo San Salvatore, ha avvicinato Marsala e staccato Zero5, entrambe perdenti. Le due siciliane, oltre ad avere più punti, hanno più gare da giocare (Marsala una, Terrasini due), diverse delle quali con le prime della classe fuori casa. Con ancora tante gare da giocare, la lotta per evitare le due retrocessioni può essere ristretta al momento a Marsala, Terrasini, Castellana e Catania.