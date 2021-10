Trasferta positiva per la Materdomni Volley, Taviano messa al tappeto 3-0

Squadra in casa

Squadra in casa Pag Taviano

Seconda giornata di campionato di serie B (girone L) e prima trasferta per la Materdomnivolley.it Castellana Grotte, club impegnato nella promozione della pallavolo giovanile. La selezione U19 dell'Accademia del Volley Giovanile di Puglia, sabato 23 Ottobre, alle ore 18.30, ha fatto visita al palazzetto William Ingrosso di Taviano per sfidare i padroni casa della PAG Volley.

Proprio come pronosticato alla vigilia la sfida è stata avvincente con la formazione leccese, reduce da un esordio con sconfitta (contro Gioia del Colle lo scorso sabato è finita 3-1: 22-25; 25-17; 25-14; 25-14), che ha provato a riscattarsi ma non è bastato.

Di contro per i giallo-blù, che nella prima gara hanno perso al quinto set contro Leverano (18-25, 25-23, 25-19, 18-25, 5-15), hanno messo in campo una prestazione maiuscola che li ha portati ad imporsi per 3-0 con parziali pazzeschi (33-35, 21-25, 19-25)

La giovane età non è stata di certo un limite a svantaggio dei ragazzi di mister Luca Leoni che hanno dimostrato: carattere, spregiudicatezza e soprattutto tanta tenacia.

TAVIANO - MATERVOLLEY 0-3

I parziali: 33-35, 21-25, 19-25