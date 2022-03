Trasferta salentina per l'Indeco Molfetta, sabato sfida al Taviano

Per la prima volta dal ritorno in campo dopo la stop post natalizio dovuto all'incremento dei casi covid, l'Indeco Molfetta affronta una trasferta.

Sabato 5 febbraio, con fischio d'inizio alle 18.30, i ragazzi di mister Castellaneta affrontano la PAG Volley Taviano, al Pala William Ingrosso.

Piazza storica del volley pugliese, il Taviano ha militato per diverse stagioni in serie A2 e B. Attualmente fanalino di coda con 0 punti all'attivo, il team salentino è in netta ripresa rispetto ad un girone fa, basti pensare al match della settimana scorsa contro il Campobasso quarto in classifica dove Taviano non solo ha strappato un set, ma ha costretto ai vantaggi il forte team molisano.

L'Indeco, invece, deve archiviare la bellissima prova contro Gioia, terminata 3-1 per i biancozzurri gioiesi, con capitan Del Vecchio e compagni vicinissimi a strappare un punto contro una corazzata che non fa mistero di puntare alle primissime posizioni.

Il 2022 ha già sorriso a bomber Fiorillo e compagni lontano dal PalaPoli: a gennaio è arrivata un importante vittoria contro Cosenza. Bissare il successo esterno per continuare un campionato dove tanti giovani biancorossi si stanno confermando è l'imperativo in casa Indeco Molfetta