Un Turi da applausi passa a Grottaglie e conserva il 5^ posto

L’Arrè Formaggi Turi viola il bunker di Grottaglie in rimonta prendendosi l’intera posta in palio al termine dell’atteso big match contro i padroni della Volley Club, valevole per il recupero dell’11esima giornata del girone L di serie B. Tre parziali combattuti risolti ai vantaggi mentre nel quarto gli uomini di mister Difino dominano e chiudono la contesa. Una battaglia, così come previsto alla vigilia, tra due delle squadre che lotteranno sino alla fine per i piazzamenti alle spalle delle quattro corazzate di vertice. Vincono meritatamente gli ospiti del presidente Domenico D’Aprile e del d.g. Daniele Marotta grazie alla maggior incisività del proprio attacco e del proprio servizio unitamente alla determinante prova del proprio muro-difesa.

Con il nono successo stagionale i biancoazzurri rafforzano il quinto posto a quota 27 punti a cinque lunghezze dal quarto posto occupato dal Campobasso.

La cronaca

La coppia Spinosa-Azzaro schiera i padroni di casa con la diagonale Balestra-Ristani, Giosa e Antonazzo a presidiare il centro, capitan Cernic e Strada laterali, De Sario libero. Manginelli in regia a smistar palloni per il bomber Matheus, i laterali Primavera e capitan Scio, i centrali Taccone e Cassano, Di Carlo libero sono il “6+1” di coach Difino.

Il primo parziale è combattuto ed equilibrato con le due squadre che si rincorrono sino alla fine; il Grottaglie mette la freccia nel finale mentre il Turi sbaglia qualcosa in più e Cernic la punisce, 27-25.

Stesso copione nel secondo ma gli ospiti al punto numero 20 mettono la freccia, sono più incisivi e determinati e ristabiliscono la parità facendo loro i vantaggi, 27-29.

Nel terzo parziale i biancoazzurri appaiono più galvanizzati e provano lo strappo sin da subito (5-9). Cernic suona la carica per i suoi e ristabilisce il pari al punto numero 11. Ne nasce il solito duello di break e controbreak. Buone le percentuali di un indomabile Matheus e dell’attacco dell’Arrè Formaggi e determinante nel finale è il muro: Matheus stoppa Cernic (23-24) mentre Taccone sigilla il 23-25.

Capitan Scio e compagni si mostrano autoritari e sicuri, divertono e prendono subito il largo. Nonostante qualche scelta errata della coppia arbitrale che fà innervosire la squadra che rimedia anche un rosso. Il Turi è solido e tira dritto sino alla difesa di Di Carlo su Giosa che permette il contrattacco vincente di Primavera del definitivo 18-25.

TABELLINO

VOLLEY CLUB GROTTAGLIE (TA) vs ARRÈ FORMAGGI TURI (BA) 1-3 (27-25/ 27-29/ 23-25/ 18-25)

VOLLEY CLUB GROTTAGLIE: Ristani 21, Antonazzo 16, Bartuccio, Buccoliero 2, Balestra 2, Strada 3, De Sarlo (L), Spagnulo n.e., Giosa 9, Carlucci n.e., Epifani n.e., Cernic 11. Allenatore: C. Spinosa.

note: battute sbagliate 12, ace 1, muri vincenti 11, ricezione 61% (42%perfette), attacco 37%.

ARRE’ FORMAGGI TURI: Matheus 28, Atene (L) n.e., Taccone 4, Scio 17, Furio n.e., Cassano 4, Primavera 15, Ventrella n.e., Petroni n.e., Colucci n.e., Manginelli 8, Lacatena, Di Carlo (L). Allenatore: V. Difino.

note: battute sbagliate 15, ace 3, muri vincenti 15, ricezione 48% (34%perfette), attacco 39%.

arbitri: Stefano Capobianco (Potenza); Gennaro Galano (Sorrento).

durata set: 27’; 35’; 29’; 25’.