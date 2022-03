Il Turi ospita Taviano per ripartire

Archiviati i big match contro Grottaglie e Gioia del Colle per Matheus e compagni c’è da superare l’ostacolo Taviano per tornare a fare punti in vista del rush finale del campionato.

Al Palazzetto dello Sport di via Cisterna sabato 12 marzo, prima battuta fissata per le ore 18:30, arriva il fanalino di coda Pag Volley di mister Vannicola che nonostante una classifica che li condanna affronta tutte le gare a viso aperto senza la pressione del risultato seppur desiderosa e combattiva nel cancellare la casella delle zero vittorie in campionato sin qui. D’altronde la squadra salentina, una delle piazze storiche del volley pugliese, lo ha dimostrato due settimane fa quando ha strappato in Molise un set al Campobasso trascinandolo per ben due set ai vantaggi.

Gli uomini di mister Difino quindi dovranno mantenere alta la concentrazione e disputare un buon match per conquistare punti preziosi per mantenersi al quinto posto e respingere gli attacchi serrati delle altre tre contendenti.

Saranno Giuseppe Persia (Matera) e Luca Filomeno (Taranto) i direttori di gara dell’incontro valevole per la ventesima giornata del girone L.