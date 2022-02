Il Turi riceve l'Andria con l'obiettivo di tornare a vincere in casa

Archiviato il successo esterno in terra calabrese l’ Arrè Formaggi, in cerca di continuità di risultati e prestazioni, è attesa dalla sfida contro la Florigel Pallavolo Andria valevole per la diciottesima giornata del girone L. Il primo di tre impegni nel giro di otto giorni che vedrà gli uomini di mister Difino affrontare in trasferta il Grottaglie giovedi 3 nel recupero e il Gioia in trasferta domenica 6.

Gli ospiti di mister Pepe arrivano a Turi dopo l’importante successo in chiave salvezza contro la Materdomini dello scorso week end che ha permesso loro l’aggancio in classifica proprio alla formazione castellanese, a quota 12 punti, in quel che resta il duello per assicurarsi l’ultimo posto per la permanenza in B.

Dal canto loro il sodalizio turese vuol tornare al successo davanti al proprio pubblico che manca dallo scorso novembre per invertire il trend negativo degli ultimi tre stop contro Gioia, Leverano e Bari ossia le prime del girone.

Nel match d’andata il Turi si impose per 3-0.

Appuntamento al Palazzetto dello Sport di via Cisterna con fischio d’inizio fissato per le 18:30.