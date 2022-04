Ultima al Palapoli, l'Indeco Molfetta affronta Turi

Ultima gara casalinga per l'Indeco Molfetta. Sabato 24 aprile, alle ore 18, al PalaPoli arriva l'Arrè Formaggi Turi per l'ultimo turno tra le mura amiche, fortino in cui solo il Gioia secondo in classifica è riuscito a portare via tre punti e teatro di imprese importanti, durante la stagione, come ad esempio la vittoria in rimonta contro Bari e il netto successo contro Leverano.

Proprio contro i salentini e contro il Campobasso sono arrivate le ultime due gioie biancorosse che, dopo i due successi di prestigio, sono quinti in classifica con 34 punti.

Dall'altra parte della rete, ecco Turi, compagine a lungo prima inseguitrice delle "quattro sorelle" Bari, Gioia, Leverano e Campobasso, oggi settima in classifica con 31 punti.

L'Indeco lotterà per mantenere saldo il quinto posto e per riscattare l'opaca prova dell'andata con i biancorossi ko in tre set.

L'accesso al PalaPoli è consentito con mascherina ffp2 e green pass e la capienza è al 100%. Arbitreranno il match le signore Ilaria Reynaud e Anna D'Aniello