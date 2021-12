Vittoria Indeco, al PalaPoli Molfetta batte Grottaglie

Grintosa prestazione dell’Indeco Molfetta che batte tre set ad uno il Grottaglie e si porta a quota 13 punti in classifica nell’ultimo match di un 2021 ricco di emozioni. Prestazione importante per capitan Del Vecchio e compagni al cospetto di un interessante mix giovani ed esperti tra cui spiccano l’ex capitano biancorosso, Giosa, in panchina per tutto il match precauzionalmente, e Cernic, oro europeo in nazionale nel 2003 e 2005.

Statistiche tutte a favore dei biancorossi: un solo ace ospite contro i 5 dell’Indeco; super prestazione del muro biancorosso con 12 muri (5 del solo palleggiatore Bernardi). Ottima la fase ricezione e attacco: l’Indeco chiude la partita con l’80% di ricezione positiva contro il 52% ospite e una positività in attacco del 50%. Spiccano i tre attaccanti di palla alta molfettesi: Lorusso best scorer del match con 19 punti e il 62% in attacco, seguito da Del Vecchio e Fiorillo, rispettivamente con 18 e 17 punti. Tra le fila tarantine si salva solo Cernic: 15 punti, 67% di ricezione positiva.

Leo Castellaneta schiera Bernardi in regia con Fiorillo in sua diagonale, Del Vecchio e Lorusso coppia di schiacciatori, Paradiso e Pisani al centro. Libero Utro Grottaglie risponde con Balestra palleggiatore e Ristani opposto, Cernic e Strada di banda, Carlucci e Antonazzo coppia di centrali. Libero De Sarlo.

Lorusso ferma a muro Ristani e timbra il primo punto del match. Del Vecchio con un delizioso pallonetto firma il primo break (3-1), seguito dall’ace di Lorusso (4-1). Subito timeout Grottaglie (5-1) dopo la diagonale di Del Vecchio. Block di Pisani su Ristani (9-3), Bernardi fa lo stesso su Strada (14-7). Antonazzo accorcia le distanze con il muro su Del Vecchio (15-10), ma Fiorillo spedisce al mittente gli attacchi granata: 19-12. Positivo il primo parziale di Paradiso che blocca ancora Ristani: 21-13 e timeout Grottaglie. Chiude il parziale il diagonale di Lorusso: 25-15 Indeco.

Avvio di secondo parziale molto equilibrato: è il muro di Del Vecchio su Ristani a regalare il primo vantaggio biancorosso (5-4). Ancora un muro, questa volta subito da Fiorillo per mano di Balestra, riporta Grottaglie avanti (6-7) che poi allunga con Ristani (6-8) e l’ace di Cernic: 6-9, con Castellaneta che ferma il gioco. Lorusso riporta l’Indeco sotto (8-9), Ristani spara out (9-9), poi il sorpasso è completato dal muro di Bernardi su Ristani: 12-11. Ace di Paradiso (16-13) e Grottaglie chiama timeout, Ristani riporta i suoi in gioco (16-15), Antonazzo mura Fiorillo per la nuova parità: 18-18. Nuovo vantaggio con Lorusso (19-18), con lo stesso schiacciatore che firma il +2 biancorosso: 22-20. Cernic, prima riporta i suoi in parità (22-22), poi firma il 23-24 con Castellaneta che riorganizza le idee. Pisani invade e il set lo conquistano gli ospiti al fotofinish: 25-27.

Due muri in avvio di terzo parziale per i biancorossi e primo break Indeco (4-2). Fiorillo sfrutta le mani del muro avversario (7-4), Lorusso firma il +4 e Grottaglie chiama timeout: 11-7. Blockout di Cernic e il Grottaglie si riporta sotto (16-14). Lorusso allunga per i biancorossi (22-18), Del Vecchio firma l’ace de 23-18 e poi chiude il terzo parziale, sempre dalla linea di battuta: 25-18.

Amato e Buccoliero rilevano Ristani e Strada tra le fila tarantine. Parte bene il Grottaglie (1-3), poi Cernic attacca out (4-4) e Fiorillo firma il sorpasso biancorosso: 5-4. Amato spara out (8-5) e Grottaglie chiama timeout. Bernardi mura Buccoliero (13-8) e Ristani ritorna in campo al posto di Amato. Ancora un muro su Buccoliero, questa volta di Del Vecchio e i biancorossi allungano (16-11). Fiorillo ferma Ristani (18-11), mister Azzaro ferma il gioco. Cernic prova a scuotere i suoi (19-16 e 19-17) ma è troppo tardi: Lorusso di astuzia (21-17), ace di Pisani (22-17) e l’errore in battuta di Bartuccio del Grottaglie consegnano il match ai biancorossi: 25-19

Termina il 2021 pallavolistico dell’Indeco Molfetta. Nel prossimo match, i ragazzi di mister Castellaneta affronteranno Cosenza, in Calabria, nella gara che chiuderà il girone di andata.

Indeco Molfetta: Cormio 0, Utro L, Pisani 6, Del Vecchio 18, Fiorillo 17, Lorusso 19, Bernardi G. 5, Bernardi I. 0, Paradiso 6. Ne Ruggiero, Cappelluti, D’Alto (L), Tritto, Ciccia. All. Castellaneta, vice all. Lorusso

Ace 5, errori in battuta 15, muri 12, ric pos 80%, ric prf 58%, att 50%, errori totali 24

Volley Club Grottaglie: Ristani 12, Antonazzo 7, Bartoccio 0, Buccoliero 0, Balestra 5, Strada 9, De Sarlo L, Amato 0, Carlucci 5, Cernic 15. Ne Manigrasso (L), Giosa, Argentino. All. Azzaro, vice all. Spinona

Ace 1, errori in battuta 14, muri 5, ric pos 52%, ric prf 33%, att 42%, errori totali 25