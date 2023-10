Volley B maschile, Cus Bari Pallavolo sconfitta dall’Indeco Molfetta per 3-1 

Non è bastata una partenza lanciata dell’SNS Cus Bari Pallavolo sul parquet dell’Indeco Molfetta per avere ragione della formazione locale. I timori della vigilia si sono dimostrati fondati.

I molfettesi hanno centrato il loro primo successo interno della stagione dimostrando di avere uno degli organici più interessanti del campionato. Al Cus Bari non resta che archiviare la prima gara senza punti e proiettarsi al prossimo turno contro L’Arrèformaggi Turi, in programma al pala TermeMargheritadiSavoia del Cus Bari domenica 5 novembre alle ore 18.00.

PARTITA - Coach Mancini propone il sestetto classico con d'Amicis al palleggio opposto a Fuentes, in posto 4 El Moudden e Mastracci con Paradiso e Pennetta al centro, libero Russo. Gli risponde il tecnico Difino che schiera Bernardi in cabina di regia, Petruzzelli opposto, Lorusso e Borghetti in banda, al centro La Forgia e Tritto, Utro come libero. Il match si apre con un minuto di raccoglimento per la scomparsa dello storico dirigente pallavolistico italiano Giuseppe Brusi. Poi si entra nel vivo. Al Pala Poli va in scena una gara dai due volti con una partenza di slancio dei baresi che senza particolari affanni conquistano il primo parziale per 23-25. Nel secondo set i padroni di casa non ci stanno a fare brutte figure davanti al pubblico locale e cambiano marcia. Merito di una difesa più attenta e un attacco più incisivo si aggiudicano ai vantaggi il secondo set (26-24). La parità accresce la loro fiducia. Complice anche un calo di rendimento dei baresi e qualche episodio di nervosismo sottorete, costato anche un cartellino rosso, D’Amicis e compagni finiscono per regalare il terzo parziale (25-19). Nel quarto set, il Bari scende in campo fisicamente ma non mentalmente. Facile per l’Indeco Molfetta congelare la situazione e piazzare un 25-11 che chiude la partita. Ci sarà

da riflettere in settimana per i ragazzi di coach Mancini che dovranno ritrovare la determinazione e l’entusiasmo dimostrato fino al secondo set giocato contro il Molfetta.

I NUMERI - Il match si chiude con una superiorità dei molfettesi nei fondamentali 48% in attacco e il 73% di ricezione positiva, contro il 42% e il 56% del SNS Cus Bari Pallavolo; 8 aces e 9 muri per i padroni di casa contro 5 aces e 7 muri dei cussini. A mettere più palloni a terra il molfettese Lorusso con 21 punti e il 56% di attacco (5 errori): miglior realizzatore per i baresi, Mastracci con 20 punti ma 10 errori.