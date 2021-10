Volley, Bcc Castellana vittoria con Reggio Emilia e punteggio pieno. Il coach: “Possiamo giocare ad alto livello”

Vittoria 3-1 (25-23, 26-24, 23-25, 25-20) contro Reggio Emilia e punteggio pieno in classifica. Momento d’oro per la Bcc Castellana Grotte nel campionato di serie A2. Una grande soddisfazione per la società, a partire dal coach, Flavio Gulinelli: “Siamo evidentemente molto contenti per il risultato, per la concretezza e per la determinazione. Ma siamo molto contenti anche perché stasera non è stata la nostra miglior partita, ma siamo stati comunque in grado di restare nel match con la testa, scavare, recuperare situazioni, modificare gioco e atteggiamenti in relazione all’avversario e ai momenti diversi. È importante per noi allenare questa attitudine. Siamo una squadra in grado di giocare una pallavolo di ottimo livello e, soprattutto, tenere quell’ottimo livello con costanza. Chi ci affronta sa che dovrà andare oltre quel livello per batterci”.

Theo Lopes top scorer del match con 20 punti. Nicola Tiozzo si ferma a 16, con il 60% in attacco. Alessio Fiore tocca quota 10, mettendoci anche il 71% di positività in ricezione.

La partita

Parte bene Reggio: 1-4 con due di Zamagni. La Conad resta davanti con Cominetti, la Bcc ci prova con Fiore: 9-13. Theo stappa il Pala Grotte: due per il 13-16. Castellana sale di tono: Theo pizzica la linea (16-17). Reggio tiene: Cominetti piazza la pipe e Suraci l’ace (16-20). Fiore e Tiozzo rialzano la New Mater (19-21), due errori di Reggio per il 21-21. Muro di Tiozzo per il primo vantaggio gialloblù sul 23-22. Theo sfonda: rimonta completata sul 25-23.

Inizia ancora meglio la Conad: 4-7. Castellana si rialza subito: Theo e Tiozzo per il 7-7. In equilibrio costante per tutta la parte centrale. Fiore e Tiozzo non sbagliano, Marretta e Cominetti sì: 13-12. Izzo di seconda, Suraci da seconda: 16-16. Ancora Fiore, ancora Suraci: 18-18. Invasione Scopelliti, break New Mater: 20-18. Palletta Marretta, controbreak Reggio: 20-20. Doppio Theo (22-21), ma Reggio la ribalta fino al 22-24 con il muro di Zamagni. Sembra finita ma così non è. Tiozzo e Izzo a muro per il 24-24, Fiore è una meraviglia dopo uno scambio lunghissimo: 26-24.

Scatta ancora in equilibrio il terzo set: Marretta e il muro di Theo per il 5-5. Castellana allunga con i propri centrali: Truocchio e Presta per il 12-9. Reggio resta nel set con Held (in campo per Cominetti): 13-11. Theo passa, ma la Conad spinge: Marretta e ancora Held per il 14-15. Fiore e Toscani difendono, Tiozzo attacca, Castellana di nuovo avanti: 17-16. Reggio sbaglia qualcosa di troppo, la salva ancora Held: due per il 19-20. Theo e Suraci per il 21-22 con Held ancora decisivo: ace per il 21-23. Suraci piazza il 22-24. Fiore ci mette la pipe, ma Reggio chiude il 23-25.

Altro avvio in bilico: Theo a muro per lo strappo (8-5) e due di Tiozzo per il primo vero break (11-7). Torna Held per Cominetti ma Castellana è in ritmo: muro di Theo (12-7) e Tiozzo in diagonale (15-10). Di nuovo l’11 brasiliano, poi Marretta con un gran colpo: 17-13. La Bcc sembra poter chiudere (tap in di Izzo), la Conad non vuole mollare (Mian in block out): 18-14. Super Theo nel momento giusto: da quattro e da due per il 20-14 e in parallela per il 21-16. Truocchio con lo scatto decisivo (23-17), Tiozzo e l’errore in battuta di Held chiudono il 25-20.