Volley, la Bcc Castellana Grotte vince anche a Cuneo

Bcc Castellana Grotte formato grandi imprese: dopo lo 0-3 interno con Bergamo di sette giorni fa al Pala Grotte, lo 0-3 (22-25, 15-25, 24-26) esterno sul campo della Bam Acqua San Bernardo Cuneo nella seconda giornata del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Sei punti, sei set vinti e zero persi contro due delle formazioni più attrezzate del torneo: altra super prestazione per la squadra allenata da Flavio Gulinelli che trova il secondo successo consecutivo con il risultato più netto in questo inizio di stagione.

Il 52% in attacco, gli 8 muri, i tre aces, una migliore percentuale in ricezione rispetto agli avversari, i 17 di Theo Lopes (top scorer del match), i 14 di Alessio Fiore, i 9 di Andrea Truocchio (ad un passo dalla doppia cifra con l’88% in attacco): numeri di squadra e individuali assolutamente pregevoli che non descrivono però la determinazione, l’approccio alla gara e il controllo sul match di una Bcc Castellana in difficoltà solo nel terzo set di gara.