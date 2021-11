Weekend amaro per la Matervolley che cade per mano dell'indeco Molfetta

Un fine settimana in chiaroscuro per la Materdominivolley.it Castellana Grotte, club impegnato nella pallavolo giovanile maschile. La quinta giornata del campionato nazionale di serie B (Girone L) giocata al Pala Grotte, sabato 13 Novembre, è finita con il vantaggio esterno della Indeco Molfetta 0-3 (18-25, 14-25, 20-25). La selezione giallo-blù U19, impegnata in campo contro una squadra decisamente più esperta, complice l’assenza in cabina di regia del capitano Alessandro Fanizza (lontano dal rettangolo di gioco per infortunio), si è fatta prendere da troppe amnesie di gioco agevolando così la volata degli avversari.

Luca Leoni per la Mater schiera in campo Susco Alessio opposto a Cofano, il miglior realizzatore dei suoi (10 punti), Balestra e Ciccolella centrali, Buffo e Guadagnini di banda, maglia da libero in campo per Luzzi e Susco Luca liberi (ricezione/difesa). Entrati Di Donato, Galiano e Lorusso, non entrati Carta, Carcagnì e Netti.

Leonardo Castellaneta per il Molfetta risponde a referto con Fiorillo (top scorer con 22 punti) opposto a Bernardi G., Tritto e Paradiso centrali, Del Vecchio e Lorusso laterali, Utro libero. Entrati Cormio e Cappelluti, non entrati Ruggiero, Bernardi F., Ciccia, Pisani e D’Altro.

Luca Leoni, coordinatore tecnico del progetto giovanile, a chiusura di un fine settimana intenso dichiara: “Per quanto riguarda la serie B non posso esprimere parole di soddisfazione, l’importante assenza di Alessandro Fanizza, palleggiatore titolare, non deve essere per noi un alibi con la quale giustificare una prestazione poco brillante. Abbiamo a disposizione una rosa molto lunga e tutti devono dare il loro contributo. In ogni modo non facciamo drammi ed andiamo avanti con il lavoro.