Per la Zero5 Castellana è tempo di campionato: si comincia in trasferta in Campania

Ci siamo, parte finalmente il campionato nazionale di volley femminile serie B1 e la, impegnata nella categoria per il terzo anno consecutivo, esordisce in trasferta a(Benevento), contro una squadra competitiva. La squadra campana è al suo primo anno in B1. È guidata da Francesco Eliseo ed ha confermato le migliori giocatrici della scorsa stagione tra le quali Federica Matrullo (a Castellana nel campionato 19/20), Jessica Moretti (diverse esperienze in A2), la forte opposta Laura Biscardi, l’esperta palleggiatrice Martina Del Vaglio e la centrale Lalla Lamparelli.

Questo gruppo, già molto affiatato è stato rinforzato con la centrale di Bitonto Martina Labianca, lo scorso anno con la Grotte Volley Noci, Federica Cassone altra centrale di categoria, anch’ella pugliese e la forte schiacciatrice Marianna Ferrara, prelevata dal Cerignola, una giocatrice esperta e con una ricca carriera alle spalle culminata con l’A1 a Casalmaggiore. Nel gruppo anche Camilla Sanguigni, Donatella Fuoco e Giada Biscardi. “Una squadra che vuole ben figurare”, ha spiegato Antonio Vernile, team manager ed uno dei quattro fondatori della Grotte Volley, “un gruppo che punta sull’affiatamento e che può ambire alle zone medio-alte della classifica. Non sarà facile per noi. Secondo me, tutto dipenderà dall’approccio, loro provengono da una bella promozione e giocano in casa, noi non dobbiamo lasciarci condizionare dai fattori ambientali come il pubblico caloroso o l’impianto piccolo o la loro carica emotiva”.

Insomma non sarà una partita facile, ma prima di tutto bisogna guardare in casa propria, come sottolineato dal responsabile tecnico della Zero5, Massimiliano Ciliberti: “Ci apprestiamo a questa trasferta con la massima serenità anche se sappiamo che la partita sarà durissima. Noi dobbiamo cercare di prendere punti ovunque sia possibile senza guardare ai nostri avversari. La squadra sta abbastanza bene, siamo entrati nella settimana pre-partita con il piglio giusto, dobbiamo solo recuperare il gap iniziale con la preparazione, ci adatteremo alla nostra condizione. Dobbiamo amplificare le nostre qualità per sopperire alle difficoltà, ci vorrà tanto entusiasmo e la consapevolezza di dover giocare sempre al massimo ogni gara per raggiugere il nostro obiettivo”.