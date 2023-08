Zero5 Castellana Grotte 2023-2024: primi scambi, sensazioni positive

Dopo una decina di giorni dedicati allo smaltimento delle ruggini estive, effettuati i primi scambi in campo senza forzature, ma con sensazioni positive! La Zero5 Castellana Grotte prosegue a grandi passi il proprio cammino verso il prossimo campionato nazionale di volley femminile di serie B1. Naturalmente si è ancora alle fasi iniziali della preparazione, ma si comincia ad intravedere quello che potrà fare in campo questa squadra che, conviene ricordarlo, è stata rinnovata quasi completamente. Della scorsa stagione sono rimaste solo la centrale Paola Fino ed il libero, neo capitano, Stefania Recchia. A loro si sono aggiunte le palleggiatrici Arianna Severin e Gaia Pinto, le centrali Ezia Salamida e Giulia Gogna, l’opposta Giada Sangoi e le attaccanti Nicol Giombini, Cate Bellanca, Giorgia Rizza, Vittoria Daprile e Vera Bondarenko.

Una squadra giovane (età media 21 anni), ma con alcune atlete abbastanza esperte. In queste primissime fasi, nell’intento di prepararsi gradatamente, partecipano agli allenamenti anche alcune ragazze dei settori giovanili che saranno impegnate nel campionato di serie D e nelle competizioni giovanili insieme alla Uisp ’80 di Putignano. Parliamo di Giorgia Barbone, Alessia Di Bello, Alessandra Locorotondo e Miriana Gentile. Il gruppo è guidato in campo dal responsabile Massimiliano Ciliberti, dagli allenatori di prima squadra Danilo Milano e Francesco D’Aprile e dall’inossidabile Walter Vivian. Così coach Milano, interpellato dai canali ufficiali del club: “Le ragazze stanno rispondendo molto bene e dimostrano molto impegno. Il gruppo è molto interessante. Dopo questa settimana posso dire che sono ragazze con le quali si potrà lavorare molto bene e non dovrebbero mancare delle belle soddisfazioni”.