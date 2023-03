B1: per la Zero5 Castellana Grotte una delicata sfida salvezza in Sicilia

La Zero5 Castellana Grotte è chiamata ad un appuntamento molto importante. Sabato 4 marzo, alle ore 17:00, al Palagrotte, la formazione pugliese affronterà il Duo Rent Terrasini, per la quinta giornata di ritorno del campionato di serie B1 di pallavolo femminile (ingresso libero). Le due squadre sono separate da soli due punti, ma le siciliane hanno due partite in meno per aver già effettuato i propri due turni di riposo. Fondamentale quindi per le due compagini vincere non solo per gli importantissimi punti, ma anche perché entrambe provengono da due pesanti sconfitte. Nel girone di andata proprio a Terrasini la Zero5 si sbloccò conquistando i primi punti, la prima vittoria e la consapevolezza di poter recitare un proprio ruolo.

La squadra di mister D’Accardi fuori casa su 6 gare ha conquistato una sola vittoria (a Catania per 3-2), ma è riuscita a portare al tie-break formazioni di buon livello come Pomezia e San Salvatore. Sarà una partita difficile, da affrontare senza paura, azione per azione e senza lasciarsi condizionare dai momenti negativi. E che vinca la migliore. L’attuale classifica vede l’Arzano in testa a 36, seguito da Melendugno e Santa Teresa a 31, Volleyrò 29, Pomezia e Baronissi 26, San Salvatore 20, Torrese 18, Marsala 17, Zero5 11, Terrasini 9, Catania 4. Arzano, Melendugno, Pomezia e Catania, una gara in meno. Terrasini e Volleyrò Casal de' Pazzi hanno effettuato i due turni di riposo.