B1: la Zero5 Castellana Grotte sbarca in Sicilia per cercare i primi punti

Nuova lunga trasferta per la Zero5 Castellana Grotte, questa volta in Sicilia, a Terrasini in provincia di Palermo. Sabato 5 novembre alle ore 17 è in programma la quinta giornata del campionato di serie B1 di pallavolo femminile. La Duo Rent Terrasini ha disputato solo due gare nelle prime quattro giornate perché ha cominciato con il suo turno di riposo e nella seconda avrebbe dovuto giocare a Palermo, squadra ritirata. Entrambe le partite giocate sono terminate al tiebreak, uno vinto in casa con Baronissi ed uno perso a Pomezia.

È una delle società con le quali abbiamo disputato le ultime convulse fasi dello scorso campionato, ma di quella squadra, composta da sole otto giocatrici, sono rimasti solo il tecnico Enzo D’Accardi, l’attaccante Valentina Biccheri e la centrale Sofia Buffa. Per quest’anno la Duo Rent Terrasini ha costruito la squadra puntando sulla grande esperienza di alcune giocatrici (Biccheri, Miceli, Baruffi, Buffa) ed inserendo alcune atlete giovani, ma che hanno già dimostrato la loro bravura. Sono arrivate la palleggiatrice Martina Baruffi, le centrali Francesca Evola e Flavia Pecora, entrambe classe 2005, le schiacciatrici Martina Miceli ed Aurora Vescovo ed il giovane libero piemontese Carola Nasi.

Completano il gruppo Marta Li Muli, Federica Bruni, Sara Gabriele ed Olimpia Merler. Si gioca in una struttura scomoda e “calda”, dove pesa il fattore casalingo, e, nelle due partite disputate, la squadra siciliana si è mostrata molto combattiva, ma siamo in B1 e nessuna squadra è disposta a regalare nulla, specie in casa, così come nessuna squadra parte battuta. Queste le gare della quinta giornata: Terrasini-Zero5; San Salvatore-Pomezia; Arzano-Santa Teresa; Casal dei Pazzi-Baronissi; Catania-Torrese; riposano Melendugno e Marsala