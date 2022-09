Walid Cheddira convocato dalla nazionale del Marocco: "Felice e orgoglioso di questo traguardo raggiunto"

"Felice e orgoglioso di questo traguardo raggiunto. Ma siamo solo all'inizio, continuerò a lavorare per migliorare": Sono le parole di Walid Cheddira, attaccante della Ssc Bari, con cui ha commentato la notizia della chiamata da parte della nazionale del Marocco. In particolare il selezionatore della nazionale Hoalid Regragui lo ha inserito nella lista dei convocati per i prossimi impegni amichevoli di preparazione al Mondiale. I ‘Leoni dell’Atlante’ affronteranno il Cile il 23 settembre a Barcellona e il Paraguay il 27 a Siviglia.

Il video, postato anche sui canali social della squadra biancorossa, si conclude con un ringraziamento ai compagni di Cheddira e alla stessa società. Una bella notizia per l'attaccante biancorosso, che arriva in uno dei migliori momenti della sua carriera calcistica e dopo un inizio di campionato in serie B con il botto - 9 reti, 2 assist e un rigore procurato - ripagando la fiducia di mister Mignani.