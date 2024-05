Baseball, i Warriors Bari domani in campo contro gli Angels Matino per difendere il primo posto nel girone

Sarà una domenica cruciale quella che attende i Warriors Bari nella quinta partita del campionato nazionale di serie C di baseball. Opposti in trasferta agli Angels di Matino, i guerrieri biancorossi si presenteranno in Salento da primi del girone P con l’obiettivo di misurarsi contro i diretti avversari nella rincorsa ai playoff.

Reduci da una prestazione in chiaroscuro nella partita di domenica scorsa contro il Foggia, ai Warriors spetta il compito di dimostrare sul campo di aver imparato la lezione e di saper trasferire nel giusto modo in questa importante partita la rabbia e la frustrazione accumulata nello scorso turno di campionato.

La partita inizierà alle 15 e c’è da attendersi voglia di rivincita anche da parte degli Angels, sconfitti in 7 inning nel primo confronto stagionale tra le due formazioni. Ma davanti al pubblico amico verrà certamente fuori l’orgoglio del Matino e sarà lotta vera: palla su palla, lancio dopo lancio, battuta dopo battuta. Come solo il meraviglioso gioco del baseball sa garantire agli spettatori.