Terza vittoria in campionato per i Warriors Bari

Terza vittoria per i Warriors Bari nel campionato nazionale di serie C di baseball. I guerrieri biancorossi hanno ottenuto il successo nella prima partita stagionale in casa dopo la doppia vittoria in trasferta a Foggia, superando gli Angels di Matino 16-3 al settimo inning.

Prestazione convincente di tutta la squadra, aggressiva in attacco e precisa in difesa, guidata sul monte di lancio dall’esperto lanciatore partente Laudisa (2 valide subite e 1 solo punto concesso in cinque inning) e dalle potenti e precise battute del proprio line-up. Eccellente la prestazione del diciassettenne Nicolò Lasorella che ha chiuso la partita con 3 valide su 4 turni, 3 punti fatti segnare ai propri compagni (RBI), 7 eliminazioni in fase difensiva su 7 palle giocate, e l’ultimo inning giocato da closer senza concedere nulla agli avversari.

Con questa vittoria il Bari allunga in testa alla classifica restando l’unica squadra a punteggio pieno nel girone P.

Il prossimo appuntamento per i Warriors sarà domenica 19 maggio, ancora sul diamante casalingo del Campo Comunale B di Noicattaro, opposti alla Fovea Embers Foggia.