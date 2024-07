I Warriors Bari chiudono la regular season: ultima partita a Noicattaro, poi la sfida dei playoff

Partita finale di regular season domani al Campo Comunale B di Noicattaro, dove Warriors Bari e Fovea Embers Foggia si affronteranno nell’ottavo e ultimo turno del campionato nazionale di serie C di baseball.

I guerrieri biancorossi, con la vittoria in trasferta domenica scorsa a Matino, hanno già matematicamente vinto il girone P conquistando l’accesso ai playoffs che, a settembre, determineranno le squadre promosse in serie B: l’1 settembre il Bari sarà ospite del Pesaro (che ha vinto il girone H, Marche-Emilia) per gara 1, domenica 8 a Noicattaro ci sarà gara 2 e l’eventuale gara 3; nelle successive domeniche la vincente andrà ad affrontare la vincente dell’altra semifinale che vedrà opposte Chieti e Randazzo.

La partita di domani sarà dunque occasione per iniziare a provare soluzioni e strategie che torneranno utili nella prossima fase ad eliminazione diretta.

Playball fissato alle ore 9, ingresso gratuito.