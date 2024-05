La Waterpolo Bari batte il Cus Palermo 18 a 13: biancorossi in finale per la promozione in Serie A

La Waterpolo Bari vola in finale. I biancorossi hanno vinto anche Gara 2 contro il Cus Palermo (18 a 13) e si sono qualificati per la sfida l'ultimo atto dei playoff della serie B nazionale di pallanuoto per approdare in A. I ragazzi allenati da Paolo Baiardini hanno di fatto condotto l'incontro nella vasca siciliana per tutte e quattro le frazioni, prendendo il largo nell'ultimo quarto che ha sancito una vittoria netta e meritata, che ha fatto seguito a quella casalinga di sabato scorso in Gara 1.

Capitan Gigi Foglio e compagni attendono quindi ora la vincente tra Roma 2000 e Napoli Lions, sabato 1 giugno a Santa Maria Capua Vetere (dove la Waterpolo gioca le partite casalinghe per indisponibilità dello Stadio del Nuoto), per la prima gara. Una qualificazione in finale che arriva in anticipo quindi per le calottine biancorosse, senza la necessità di dover affrontare la terza sfida con i siciliani, che si sarebbe dovuta disputare sabato prossimo.

Un risultato che permette ai ragazzi di rifiatare e potersi allenare al meglio per affrontare le partite promozione. Dopo i botta e risposta dei primi tre tempi, con la Waterpolo sempre pronta a passare in vantaggio, i ragazzi di Baiardini sono riusciti a piegare definitivamente la resistenza degli avversari nell'ultima frazione nella quale è riuscita a prendere il largo con un parziale a proprio favore di 7 a 3. A segno Sifanno con sei reti, Foglio con quattro, Corallo, Davide Lamacchia e Moretti con due, Di Pasquale e Andrea Lamacchia con una a testa.

Visibilmente soddisfatto a fine gara Baiardini. "I complimenti vanno fatti ai ragazzi - sottolinea l'allenatore biancorosso a fine incontro - che sono riusciti a raggiungere un obiettivo impensabile solo tre anni fa. Dalla finale playout alla finale playoff. Una cavalcata incredibile. Piena di difficoltà, sacrifici, impegno e volontà costante. Ci aspettavamo una partita impegnativa e fisica e così è stata ma siamo stati bravi a rimanere concentrati per tutti e quattro i tempi. Da oggi dobbiamo essere con la testa già sulle partite più importanti della stagione e saranno chiaramente le più impegnative sotto tutti i punti di vista, atletico tecnico, tattico e mentale. Non sappiamo ancora chi sarà il nostro avversario ma neanche ci deve interessare. Aspetteremo chiunque cercando di migliorare ancora".