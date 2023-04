Waterpolo Bari, domani sfida casalinga per il secondo posto in solitario contro San Mauro

Formazione al completo e settimana di allenamenti tipo per la Waterpolo Bari che domani sabato 29 aprile affonta in casa la sfida per il secondo posto in solitario conntro i campani del San Mauro (entrambe le formazioni hanno 28 punti in classifica, tre in meno della capolista Nuoto 2000 Napoli) per la 16esima e terzultima giornata del girone 3 della serie B di pallanuoto maschile. I biancorossi sono in netta ripresa dopo un passaggio a vuoto durato quattro partite a ridosso del giro di boa della stagione regolare e ora hanno la possibilità di tallonare la vetta. Napoli sarà impegnata nel frattempo nella difficile trasferta contro Villa York, compagine in piena zona play off, sola sulla terza piazza. Dopo la netta vittoria contro il fanalino di coda Fiorillo Academy e l'ultima pausa programmata di campionato, i ragazzi allenati da Paolo Baiardini sono pronti ad affrontare un vero e proprio spareggio.

"La settimana è trascorsa – conferma l'allenatore biancorosso - con intensità e concentrazione. Non abbiamo mai ignorato quanto può essere importante questa partita che ci vede sfidare una diretta concorrente appaiata nel punteggio, in un campionato davvero equilibrato. Basta pensare che la settima matematicamente può ancora accedere ai playoff e la quinta può ancora fare i playout. Comunque domani sarà una bella partita. Tra due squadre simili, giovani e ben allenate. La chiave sarà mantenere la mente fredda e pensare solo al gioco e non ai possibili risultati. Non abbiamo assenze". Tante le speranze riposte quindi in capitan Gigi Foglio e compagni.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B (GIRONE 3) PALLANUOTO MASCHILE

16° GIORNATA

Sabato295 aprile (ore 16)

Piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta)

Waterpolo Bari – San Mauro

Waterpolo Bari: Di Modugno 1, Foglio 2, Simone 3, Lamacchia D. 4, De Santis 5, Battista 6, Auciello 7, Moretti 8, Volpe 9, Sifanno 10, Lamacchia A. 11, Armenise 12, De Giosa 13. All. Paolo Baiardini