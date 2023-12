La Waterpolo Bari pronta per la nuova stagione di Serie B: "Campionato ambizioso"

Il Comune di Bari ha accolto gli atleti e i tecnici della Waterpolo Bari, la squadra di pallanuoto maschile che da oggi sarà impegnata nel campionato nazionale di serie B come unica rappresentante pugliese. All’incontro hanno partecipato, oltre all'assessore cittadino allo Sport, Pietro Petruzzelli, il presidente Emanuele Merlini, l’allenatore Paolo Baiardini, il direttore sportivo Giovanni Tau, il presidente della FIN Puglia Nicola Pantaleo e i giovani atleti delle squadre appartenenti alle varie categorie.

“Presentiamo la società Waterpolo alla città perché voi tutti rappresenterete Bari in giro per l’Italia - ha dichiarato Pietro Petruzzelli -. Abbiamo voluto farlo portandovi tutti qui, fino ai più piccoli, prima dell’avvio della stagione sportiva. Peraltro siete tanti e so che il vostro impegno è sempre massimo, nonostante le difficoltà vissute in questi anni a causa di una serie di interventi strutturali che abbiamo dovuto eseguire nello Stadio del Nuoto. Adesso possiamo affermare che i disagi sono finiti: finalmente è terminato il cantiere per il rifacimento della copertura della vasca interna dove ho effettuato un sopralluogo per verificarne le condizioni. Manca solo qualche dettaglio e fra qualche giorno sarà completamente accessibile. So quanto questo sport vi faccia crescere non solo dal punto di vista atletico ma anche umano, perché comporta sacrifici immensi allenandovi alla costanza. Quindi vi auguro che questa stagione porti risultati importanti alla prima squadra come a tutte le altre giovanili. Voi rappresentate un’eccellenza agonistica della nostra città e noi ne siamo orgogliosi”.

“Il nostro gruppo è composto da ragazzi molto giovani che stanno svolgendo un lavoro molto importante, dovuto a una scelta lungimirante di qualche anno fa della società che ha inserito mister Paolo Baiardini, uomo di grande esperienza, nello staff tecnico - ha affermato il capitano della prima squadra Luigi Foglio -. Il suo modo di allenarci e di gestire le nostre abilità è stato fondamentale per tutti noi, data la sua grande esperienza sportiva e professionale. Perciò nel corso della stagione contiamo di raccogliere i frutti di tanto lavoro svolto fin qui: la nostra intenzione è di fare un gran campionato con la speranza che la città di Bari ottenga lo spazio che merita, magari andando in serie A”.

La Waterpolo esordirà in campionato alle 15, contro la Babel Waterpolo, a Santa Maria Capua Vetere. La compagine barese fa parte delle dieci squadre del girone 3, composto da Aquademia, Babel Waterpolo, Canottieri Lazio, Club Aquatico Pescara, Libertas Roma Eur, Pescara, Rari Nantes Roma Vis Nova, Roma 2020, Villa York, Waterpolo Bari.