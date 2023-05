Waterpolo Bari, è l'ora dei play off: prima semifinale contro Auditore Crotone

Cercati e conquistati con una grande impresa: è l'ora dei play off promozione per la Waterpolo Bari. Domani sabato 20 maggio (ore 14.30) nella piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere, i biancorossi sfidano la prima classificata del girone 4 nella prima semifinale play off della serie B di pallanuoto. La sfida si gioca al meglio delle due partite, con la seconda in casa dei calabresi (determinante la differenza reti in caso di medesimo risultato tra andata e ritorno), vista la quarta posizione conquistata dalla Waterpolo nel proprio girone, il 3. Gli avversari sono squadra quotata, costruita per la promozione, con giocatori esperti. Dalla propria i ragazzi allenati da Paolo Baiardini hanno l'entusiasmo per il risultato conquistato finora e la leggerezza di una squadra composta per lo più da giovanissimi, convinti di poter dire la loro per l'accesso alla finale che apre le porte alla serie A. Capitan Gigi foglio e compagni sono chiamati a superare se stessi e a una prova di maturità, dopo una settimana passata tra sorrisi e speranze dopo la vittoria sofferta e meritata di sabato scorso contro Nuoto 2000 Napoli capolista indiscussa del proprio girone. Vittoria decisiva per la coqnuista del piazzamento play off.

“La settimana è andata bene – spiega Baiardini - con la soddisfazione di aver ottenuto un buon risultato e la spensieratezza di chi lavora senza pressioni. Andiamo ad affrontare la candidata numero uno al salto di categoria nella quale milita un ex medagliato olimpico con oltre 100 presenze in nazionale, oltre a tanti ex giocatori di A1 e nazionali estere. Una squadra con un roster di altra categoria. Domani ci saranno due mondi a confronto. E sarà proprio dal confronto che noi trarremo i miglior benefici. Non ci lasceremo condizionare da chi sarà il nostro avversario, ci concentreremo solo sui noi stessi su quello che sappiamo fare per mettere in difficoltà qualsiasi avversario, questa dovrà essere la nostra strada”.

Tutti a disposizione per l'allenatore biancorosso, pronti a giocarsi le proprie carte promozione.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B PALLANUOTO MASCHILE – SEMIFINALE PLAY OFF

Partina di andata

Sabato 20 maggio (ore 14.30)

Piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere (Ce)

Waterpolo Bari – R. N. Auditore Crotone

Waterpolo Bari: Di Modugno 1, Foglio 2, Simone 3, Lamacchia D. 4, De Santis 5, Battista 6, Bellino 7, Moretti 8, Cafagno 9, Sifanno 10, Lamacchia A. 11, Armenise 12, Scolletta 13. All. Paolo Baiardini