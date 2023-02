La Waterpolo Bari sconfitta in trasferta nella sfida al vertice contro Nuoto 2000 Napoli, ma resta in testa alla classifica

La Waterpolo Bari perde (8 a 9) nell'ultima giornata di andata la sfida al vertice contro Nuoto 2000 Napoli ed è agganciata al primo posto a 19 apunti dai partenopei e dall'altra squadra campana del San Mauro. Giro di boa in questa nona giornata del girone 3 di serie B della pallanuoto maschile che in qualche modo conferma le ambizioni della squadra, composta per lo più da giovanissimi, allenata da Paolo Baiardini. L'incontro nel mitico impianto della Piscina Scandone di Napoli ha visto i biancorossi lottare ad armi pari con gli avversari, partire bene e condurre per 2 a 0 nei primi quattro minuti della prima frazione. Di lì in poi la Waterpolo è riuscita a ribattere punto a punto gli attacchi dei padroni di casa fino all'ultimo quarto, quando capitan Gigi Foglio e compagni hanno reagito allo strappo iniziale e sono passati dal 7 a 4 partenopeo al meno uno tirato, fino agli ultimi scampoli di gioco. Partita riaperta anche a 37” dalla sirena finale col gol di Simone, che però si è rivelato insufficiente per riuscire a conquistare il pareggio e tenere a distanza gli avversari.

A dimostazione della buona prestazione biancorossa le parole dell'allenatore a fine incontro: “Partita giocata bene con carattere - ha sottolineato Baiardini - e a viso aperto. Senza timori abbiamo purtroppo peccato di inesperienza. Elemento questo, che può venire solo con il numero di partite giocate ufficiali e amichevoli. Noi ora paghiamo questo. È una sconfitta che non riduce il nostro potenziale ma ci dà la certezza di poter affrontare tutte le squadre per fare risultato”.

La Waterpolo rimane quindi prima ma in condominio con Nuoto 2000 Napoli e San Mauro. Dopo la pausa si torna in acqua per la prima di ritorno il 4 marzo con un'altra sfida esterna, questa volta col Club Acquatico Pescara, battuto all'andata 11 a 5, ma in netta ripresa inq ueste ultime giornate (è a quota 11 punti).

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B (GIRONE 3) PALLANUOTO MASCHILE

9° GIORNATA

Sabato 18 febbraio ore 12.45

Nuoto Napoli 2000 - Waterpolo Bari 9 – 8 (2-2, 2-1, 2-1, 3-4)

Piscina Scandone di Napoli



Waterpolo Bari: Di Modugno 1, Foglio 2 (2), Simone 3 (1), Lamacchia D. 4 (1), De Santis 5 , Battista 6 (1), Lamacchia A.7, Moretti 8, Cafagno 9 (1), Sifanno 10 (1), Lamacchia A. 11, Armenise 12 (1), Scolletta 13. All. Paolo Baiardini