Pallanuoto, la Waterpolo Bari batte Roma Eur e vola da sola in testa alla classifica

La Waterpolo Bari batte il team Libertas Roma Eur Pallanuoto per 11 a 9 e rimane da sola in testa alla classifica del campionato di serie B nazionale (girone 3) di pallanuoto maschile. In questa 8° giornata, infatti, c'è da registrare il clamoroso passo falso dell'altra capolista, la Nuoto 2000 Napoli, battuta dall'Aquademia per 13 a 12. La sfida si è disputata nella piscina di Santa Maria Capua Vetere, dove la Waterpolo Bari gioca le partite interne della stagione per indisponibilità dello Stadio del Nuoto.

I ragazzi allenati da Paolo Baiardini sono riusciti così a sopperire a una settimana difficile, dopo la prima sconfitta stagionale col San Mauro e una serie di acciacchi dovuti ad attacchi influenzali che hanno colpito il tredici e lo staff tecnico. Il successo di oggi pomeriggio è maturato già nel primo quarto, chiuso sul 4 a 2 per capitan Gigi Foglio e compagni. Nelle successive frazioni i biancorossi sono stati in grado di contenere il ritorno degli avversari e conservare il doppio vantaggio nella serie di capovolgimenti di fronte, fino all'ultimo quarto, dove la partita è stata di fatto chiusa grazie al parziale di tre reti in sei minuti, che hanno fatto registrare il più 5, poi diventato più due nelle battute finali, a risultato acquisito.

"Voglio ringraziare il mio staff - ha spiegato l'allenatore Baiardini - il mio assistente Maurizio Chiechi e la psicologa, la dottoressa Alessandra Suma. È stata una settimana dove hanno dato tutti il loro meglio poiché io sono stato influenzato e quindi assente e nella quale soprattutto dovevamo recuperare le energie e le risorse mentali. Poi un applauso va ai ragazzi che, ricordiamo, sono solo al secondo anno di esperienza in questo campionato e hanno una media età di 18 anni. La partita è stata sempre in controllo, ci ha visto sempre avanti con il punteggio fino anche al più 5 del quarto tempo. Mi sono permesso di far ruotare tutti i ragazzi perché ho un gruppo abbastanza omogeneo e tutti dovevano vivere il peso di questa partita per maturare. Torniamo a casa sicuramente sorridenti. Questo ci deve servire da lezione aggiuntiva che con l'umiltà il sacrificio possiamo creare quella mentalità che stiamo rincorrendo".

La Waterpolo Bari tornerà in piscina per la prossima sfida di campionato, l'atteso scontro con la seconda in classifica dietro i biancorossi, Nuoto 2000 Napoli. La difficile sfida segnerà la fine del girone d'andata del campionato.