La Waterpolo Bari pareggia (9 a 9) in casa col VillaYork ed è agganciata in vetta dalle due squadre di Pescara

Un'occasione sprecata. Un turno che poteva consolidare la vetta solitaria e che invece vede l'aggancio di due squadre avversarie. La Waterpolo Bari pareggia in casa 9 a 9 contro i capitolini di VillaYork nell'ottava giornata della serie B nazionale di pallanuoto (Girone 3). Un risultato non proprio positivo per i biancorossi reduci dalla netta vittoria contro Pescara Nuoto e Pallanuoto del turno precedente che aveva garantito il primo posto in solitudine. Ora proprio gli abruzzesi assieme ai cugini del Club Acquatico hanno raggiunto la squadra allenata da Paolo Baiardini in testa alla classifica a 18 punti. Una prestazione altalenante quella di capitan Gigi Foglio e compagni che non hanno saputo imporre il proprio ritmo per tutte le quattro frazioni dell'incontro e, soprattutto, non sono stati in grado di difendere il più due nell'ultimo quarto. Una conduzione di gara che non ha permesso ai biancorossi di prendere il largo sulla squadra avversaria, brava comunque a non mollare mai e a costringere i biancorossi a un testa a testa che ha poi portato al pareggio. A segno per la Waterpolo Bari Gigi Foglio, Daniele De Santis, Luca Bellino e Adriano Armenise con due reti a testa,alle quali si è aggiunta quella di Andrea Lamacchia. La vittoria avrebbe in pratica ipotecato il primo posto al giro di boa, visto che sabato, nona e ultima giornata del girone di andata, è in programma la trasferta con Aquademia, fanalino di coda del torneo.

“È una partita che ci deve servire da insegnamento – spiega a fine incontro il capitano, Foglio – perché dobbiamo comprendere che nulla è scontato. Avremmo dovuto tenere i ritmi alti per tutto l'incontro e gestire al meglio il vantaggio nel finale. Siamo convinti di essere più forti degli avversari ma intanto il risultato è stato questo. Sappiamo comunque di avere molti margini di crescita. Ora dobbiamo tornare in vasca concentrati per ottenere il massimo e raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati”.