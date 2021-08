Torna l'appuntamento con i 'Desideri di Fiero del libro'

Venerdì 20 agosto, nell'ambito del Cartellone "SEI LA MIA CITTÀ- Il raccolto dell'estate 2021” dell'Amministrazione Comunale di Corato, ritornano gli appuntamenti settimanali con il decennale di FIERO DEL LIBRO, il festival letterario dei lettori fieri di essere tali. Si stanno indagando i DESIDERI, per raccontare un bisogno di rinnovamento del cuore e della mente, dopo il lungo periodo di smarrimento che abbiamo attraversato. Così, questa volta, si parlerà di un DESIDERIO di TEMPO RESTITUITO, attraverso i libri CONCATENATI - Vite in Bicicletta di Agostino Picicco e ABBRACCI D'AUTUNNO - Cercando nuove primavere di Giuseppe Selvaggi. Due bellissimi libri di cui sentiremo parlare gli autori in modo incrociato. Del resto, per i giornalisti scrittori Agostino Picicco e Giuseppe Selvaggi, nati in Puglia e trapiantati a Milano da tanti anni, amici di lunga data, impegnati con successo nella prestigiosa Associazione Regionale Pugliesi, non è la prima volta, dedicandosi, come fanno egregiamente, agli eventi culturali e letterari, nel segno di un forte legame d'appartenenza ad una terra, quanto al bisogno di ritrovare le dimensioni più vere di un tempo che in qualche misura, oggi, ci viene sottratto. La serata sarà aperta da un altro grande protagonista della comunicazione, il dottor Alberto Tarantini, ginecologo poeta e scrittore di spicco nel panorama culturale coratino, che nel suo prologo indagherà le ragioni di un desiderio di tempo restituito da diverse angolazioni come il suo modo filosofico e alternativo di vedere il mondo gli suggerirà. Entreranno con grande maestria, come fatto sin dalla prima serata, nelle parole, nel senso e significato di alcuni passi dei libri, gli attori del Gruppo Arca di Corato, Lia Maino e Antonietta Di Bisceglie. L'appuntamento è alle ore 20,00 in Piazza Marconi, al cospetto del Teatro Comunale. Ad accogliervi, come sempre, la conduttrice della serata Raffaella Leone, scelta dalla Associazione Culturale FOS, in veste di responsabile delle pubbliche relazioni della SECOP edizioni. L'epilogo, della serata sarà una sorpresa. Così come altre sorprese accadranno sotto le stelle del cielo agostano e i lettori che vorranno partecipare all'iniziativa dovranno munirsi di penne per scrivere i loro desideri da lasciare nel libro/scatola che diventerà un libro vero!

