Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il Centro per le Famiglie del Comune di Molfetta in collaborazione con Oll Muvi e Cafè & Bistrot molfettese “Pàlato” organizza il laboratorio di Cucina “Tradizioni in padella”. Pochi e semplici sono gli ingredienti per stare bene: socializzazione, buona compagnia, buon cibo e tanta voglia di mettersi in gioco! Questa è la ricetta che propone il Centro per le Famiglie di Molfetta, servizio comunale gestito dalla Cooperativa Shalom, a chi per passione o per diletto ha voglia di indossare il cappello da Chef per qualche ora, condividendo del tempo con altri appassionati di cucina, in un clima gioviale e divertente. Ogni venerdì, dal 28 ottobre ,appuntamento di rito con il laboratorio di cucina “Tradizioni in padella: da Molfetta nel mondo” curato dallo chef Fulvio Petroli del rinomato Ristorante “Pàlato”, sito in Corso Dante 66 a Molfetta. “Rivisiteremo le ricette tipiche molfettesi in chiave moderna con quel tocco in più che fa la differenza” - dichiara lo Chef Fulvio – “attraverso i piatti racconteremo la nostra città, i suoi profumi, i suoi sapori”. A fare da cabina di regia il Centro per le Famiglie di Molfetta, realtà radicata sul territorio attiva nel sociale e l’associazione culturale Oll Muvi conosciuta con il brand “I love Molfetta”, da anni impegnata a valorizzare Molfetta, la sua gente, la sua storia, le sue tradizioni nel mondo. Una sinergia che nasce dalla voglia di promuovere Molfetta attraverso un ingrediente semplice da tenere nemmeno troppo segreto: stare bene insieme. Per iscriversi al laboratorio è possibile contattare lo staff del Centro per le Famiglie Molfetta in Via Fremantle, 46. Scrivere un email a: centrofamiglie63@gmail.com telefono: 328.05.09.390 #weareinmolfetta #centroperlefamigliemolfetta #tradizioniinpadella #puglia #food #molfettanelmondo #ilovemolfetta #associazioneollmuvi #pàlato #fulviopetroli