un ciclo di incontri in diritto e legislazione sanitaria organizzato da aims eventi in collaborazione con l’ordine degli avvocati di bari

L’Accademia Italiana Medici Specializzandi – meglio nota con l’acronimo AIMS – è la più grande Accademia in Italia che eroga Corsi di Formazione alla preparazione del Concorso Nazionale per l’ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione; ma AIMS è molto di più: nell’anno 2021, la sezione AIMS Eventi, dedicata all'universo dell’Educazione Continua in Medicina (ECM), è più che decisa a scendere anche in campo forense programmando Corsi di Formazione per Avvocati e praticanti avvocati attraverso il lancio di un ciclo di incontri formativi in diritto e legislazione sanitaria completamente dedicato al mondo forense in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Bari. E infatti – mediante la tecnologia della Formazione A Distanza (FAD) – AIMS Eventi consentirà a tutti gli avvocati, praticanti avvocati e studenti in giurisprudenza di poter seguire in webinar le lezioni degli avvocati Paolo Iannone e Roberto Francesco Iannone in diritto e legislazione sanitaria, tra l’innovazione apportata dalla riforma Gelli-Bianco e le conseguenze giuridiche determinate dall’emergenza sanitaria scaturita dalla diffusione della patologia CoVid-19 tra la popolazione mondiale, ove l’assenza di una disciplina legislativa ad hoc al tempo del Coronavirus e le responsabilità di strutture sanitarie e case di cura amplificano sempre più dubbi e dibattiti in dottrina. Ma non solo, gli avvocati Iannone parleranno di GDPR, privacy, consenso informato, LGBTI, adempimenti dei sanitari, contratti con la Pubblica Amministrazione e risk management, il tutto nell’ambito di quattro incontri formativi completamente gratuiti e accessibili a tutti, ove – in virtù della loro valenza formativa – l’Ordine degli Avvocati di Bari ha riconosciuto dodici crediti formativi ordinari a tutti gli avvocati che parteciperanno al corso di Formazione A Distanza organizzato da AIMS Eventi. L’avvocato Paolo Iannone ringraziando l’Accademia Italiana Medici Specializzandi, in persona del suo Presidente Dott. Antonio Mancini, per l’opportunità ricevuta entrando a far parte del corpo docenti del corso ha così dichiarato:“L’importanza di fare formazione in ogni ambito professionale è sempre stata una priorità per AIMS, tanto è vero che in cantiere tra gli eventi formativi del prossimo anno vi è anche un master in diritto sanitario – sempre a cura di AIMS Eventi – di durata annuale, quale naturale prosecuzione del corso formativo in programma per un prossimo anno ricco di impegni ed eventi formativi di altissima qualità”. Al riguardo il Dottor Antonio Mancini (Presidente dell’Accademia Italiana Medici Specializzandi) ha confermato che:“Essere leader nella formazione impone sempre nuovi orizzonti: proprio per questo abbiamo accettato con grande piacere la sfida lanciata dall’avvocato Paolo Iannone, consapevoli che sarà il primo di una serie di importanti appuntamenti che ci porterà in scenari affini ma diversi rispetto ai nostri abituali territori.”- conclude il Presidente Mancini - “In un panorama così complesso, l’aggiornamento professionale di qualità è uno strumento chiave per la lettura della quotidianità e del prossimo futuro- panorama in cui AIMS Eventi si insedia come protagonista e interprete privilegiato”.

