Una spinta digitale per la tua impresa? A Molfetta un incontro dedicato all’e-commerce per micro, piccole e medie imprese

Come muovere i primi passi nel mondo digitale per le imprese? Come rafforzare le conoscenze e gli strumenti a disposizione dando un taglio su misura ad ogni singola necessità? Come orientarsi tra piattaforme web, e-commerce, bandi e finanziamenti? Si svolgerà domani 25 ottobre alle ore 14:30 nella sede degli uffici del Puglia Village, rivolto agli imprenditori locali, a cui interverranno, il Direttore di Confcommercio Bari Leonardo Volpicella, Salvatore Farinato Delegato Confcommercio Molfetta, Tommaso Minervini Sindaco di Molfetta, e i Digital Promoter della CCIAA Anna Strippoli e Vito Macina, Dario del Vecchio SPIN EDI Confcommercio Bari. Al dibattito interviene Carmela Minuto Assessore al commercio del Comune di Molfetta. Si tratta di una nuova tappa del ciclo di incontri dedicati al digitale e all’e-commerce per micro, piccole e medie imprese a cura di Confcommercio Bari-BAT e Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Bari, al fine di esplorare il mondo del digital dedicato al fare impresa e all’utile strumento dell’e-commerce, rivelatosi di vitale importanza per piccole e medie imprese soprattutto negli ultimi due anni alle prese con la pandemia. “Obiettivo di Confcommercio SPIN –spiega Leonardo Volpicella - è quello di accompagnare le imprese del territorio, di qualsiasi categoria e in qualsiasi settore, nella digital transformation con l’intento di diffondere le competenze necessarie per una nuova competitività attraverso consulenze e supporto gratuiti, soluzioni digitali di alto profilo, partecipazione a progetti di filiera, accesso a bandi e finanziamenti sul digitale”