“Varietà d’autore”: al via la rassegna organizzata a Bari

Si chiama “Varietà d’autore” la rassegna culturale e variegata che prenderà il via dal 26 ottobre al Varietà Caffè Bistrot di Bari in via XXIV Maggio, 4. Gli incontri con gli autori, che rispecchiano lo stile ecclettico del Varietà Caffè Bistrot, si riflettono sulla scelta delle iniziative messe “in scena”. Dunque non solo presentazione di libri, ma anche incontri con registi, personaggi dello sport, artisti trasversali nel campo della fotografia, del teatro, della musica, dell’arte e della televisione. Primo appuntamento, martedì 26 ottobre alle ore 18 con Gilbert Gallo che presenta “Sancta Sanctorum” edito da Les Flâneurs, con la giornalista Carmela Formicola. Si prosegue martedì 9/11 alle ore 18:00 con Chicca Maralfa che presenta “Il segreto di Mister Willer” edito da Les Flâneurs con la studentessa e animatrice culturale Maria Alessia Fanelli. E ancora il: 23/11 ore 18:00 Giuliano Foschini presenta “Ti mangio il Cuore” edito da Feltrinelli, con l’avvocato Michele Laforgia; 1/12 ore 18:00 Gabriella Genisi presenta “I quattro cantoni. Le indagini di Lolita Lobosco. Vol.8” edito da Marsilio, con la giornalista Patrizia Camassa; 14/12 ore 18:00 Anna Laura Giannelli “Il segreto della Maddalena” edito da Les Flâneur, con la giornalista Enrica Simonetti; 28/12 ore 18:00 Michele Ruggiero presenta “Sotto attacco. Così la finanza e le agenzie di rating speculano sulla nostra pelle” edito da Paper FIRST. La programmazione proseguirà poi nel nuovo anno ed ha già raccolto importanti adesioni tra cui il regista Pippo Mezzapesa, ma le sorprese saranno tante e per tutti i gusti. “L’obiettivo - spiegano gli organizzatori – è quello di creare all’interno del neo nato Caffè Bistrot un contenitore culturale che valorizzi le eccellenze del territorio, riporti alla luce la storia di chi con sacrificio è emerso nell’ambito di riferimento, ma soprattutto renda omaggio al valore artistico di quegli interpreti che, oltre ad essere attori, registi di razza, sportivi, musicisti, fotografi sono anche autori di ciò che hanno realizzato e il Caffè Bistrot Varietà, in tal senso e per come è stato concepito, è la cornice ideale”. L’ingresso è gratuito ed è consentito fino ad esaurimento posti.