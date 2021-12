Varietà d’autore: martedì 28 dicembre ore 18 “Sotto attacco. Così la finanza e le agenzie di rating speculano sulla nostra pelle” di Michele Ruggiero

Ultimo appuntamento del 2021 con Varietà D’Autore. A concludere la rassegna culturale culturale del Varietà Caffè Bistrot in via XXIV Maggio, 4, sarà martedì 28 dicembre ore 18:00 Michele Ruggiero che presenta “Sotto attacco. Così la finanza e le agenzie di rating speculano sulla nostra pelle” edito da Paper FIRST con il PM Giuseppe Scelsi. 13 gennaio 2012, ore 22.36: la potente agenzia di rating Standard & Poor’s sferra quello che i media chiameranno un “attacco all’Europa”: declassamento per Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Austria, Cipro, Malta, Slovacchia e Slovenia. Siamo nel bel mezzo della più grande crisi economica della storia recente dell’Eurozona. Crisi ancora più grave per l’Italia, che è sotto attacco già dal 2011 e sta perdendo credibilità agli occhi degli investitori internazionali. Tutto finito? Decisamente no. Come in un déjà-vu collettivo, a distanza di quasi dieci anni tornano a profilarsi all’orizzonte inquietanti segnali di nuove crisi pronte a travolgerci. Ecco allora che diventa necessario prendere le dovute precauzioni, guardando a ciò che è stato per non cadere nelle stesse trappole. Cosa succede quando le “regole del gioco” dell’informazione finanziaria vengono violate in danno di uno Stato sovrano? Chi risponde di errori capaci di affossare l’economia di un Paese? E ancora, come difendersi dagli scandali bancari, salvando così i propri risparmi? Sotto attacco. In un libro, il racconto senza filtri del Pubblico Ministero Michele Ruggiero, protagonista dell’unico processo penale mai intentato contro le agenzie di rating. L’ingresso è gratuito, con green pass, ed è consentito fino ad esaurimento posti.