A Bari nasce un'Accademia della meccanica per formare personale specializzato: "Cresce la richiesta delle aziende"

"Siamo in continuo dialogo con le aziende, che cercano profili specializzati nel settore della meccanica, di cui oggi c'è carenza". Cesare De Palma, responsabile del settore meccanica di Confindustria Bari Bat, spiega con un esempio pratico i motivi che hanno portato alla nascita della prima Accademia della Meccanica, presentata questa mattina con un incontro nella sede dell'ente in via Amendola. Urogetto di formazione professionale sviluppato da Confindustria Bari - Bat (Sezione Meccanica, Elettrica ed Elettronica), in partnership con IFOA e Federazione Generation Italy ETS, ma che vedrà anche la collaborazione del Comune di Bari attraverso il job center Porta Futuro, che gestirà i contatti tra i futuri iscritti, l'Accademia e le aziende che chiedono personale formato da assumere.

Sempre più spesso l’industria meccanica ha difficoltà nel reperire le figure professionali per crescere, per questo sarà attivato il primo progetto di corsi gratuiti IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) integrato al contratto di Apprendistato di 1° livello. L’Accademia della Meccanica nasce, infatti, per formare nuovi Tecnici operatori macchina CNC e Manutentori meccanici da inserire nelle aziende delle province di Bari e Bat. Alla presentazione sono intervenuti il presidente della sezione Meccanica di Confindustria Bari Cesare de Palma, la responsabile di PortaFuturo Bari Mina Bonante, il direttore generale IFOA Umberto Lonardoni, l’amministratore delegato di Generation Italy Oscar Pasquali, l’amministratore di Lara Industry Marco Lacedra e il presidente di Tecnor Macchine spa Carlo Barani.