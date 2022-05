La Caravella di San Nicola 2022: il racconto, lo spettacolo e le emozioni del Corteo Storico

Sbandieratori, mangiafuoco e acrobati sulla facciata del Comune. E ancora: 700 tra figuranti e attori in costume che hanno accompagnato il quadro del Patrono fino all'arrivo in Basilica: sono le immagini più spettacolari del Corteo Storico di San Nicola a Bari che, per l'edizione 2022, quella del ritorno dopo due anni di stop, ha visto la regia di Nicola Valenzano. Un appuntamento al quale tantissimi baresi non hanno rinunciato, assiepandosi lungo il percorso per le vie del centro e sul lungomare (non sempre con la massima disciplina). E alla fine, come tradizione, il quadro è stato accolto in Basilica tra il suono delle campane a festa e la gioia dei fedeli.

Copyright 2022 Citynews