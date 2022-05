L'entusiasmante arrivo delle Frecce Tricolori sul lungomare di Bari: il rombo e le evoluzioni degli aerei

Un avvio elettrizzante per le migliaia di spettatori che hanno affollato il centro cittadino per ammirare la Pattuglia Acrobatica Nazionale

L'annuncio e poi il rombo: si sono presentate così, con uno spettacolare arrivo, le Frecce Tricolori per lo show di San Nicola sul lungomare di Bari. Un avvio elettrizzante per le migliaia di spettatori che hanno affollato il centro cittadino per ammirare le evoluzioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale.

(Immagini Ruggero Dalla Serra)

