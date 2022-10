A Bari il murales dedicato a Raffaella Carrà, l'artista D'Asta: "Simbolo di inclusione. Lo inaugureremo con una festa di comunità"

L'opera è in fase di completamento in via Duca degli Abruzzi e ha visto la collaborazione dell'Assessorato al Welfare del Comune di Bari e di tante associazioni che hanno contribuito alla sua realizzazione. Abbiamo intervistato l'autore

Raffaella Carrà simbolo di integrazione, di accoglienza per tutti. Non a caso è da anni un'icona per la comunità Lgbtqi+ non solo in Italia. "E in questa fase di cambio del Governo un suo omaggio ha un valore ancora più forte" assicura lo street artist Giuseppe D'Asta, autore dell'omaggio all'artista che è ormai in fase di completamento nel sottopassaggio Duca degli Abruzzi. Nell'opera, realizzata con la collaborazione dell'Assessorato al Welfare del Comune di Bari, di Retake e di tante altre realtà che hanno voluto supportare l'iniziativa, compaiono in effetti diversi simboli di accoglienza, tra cui l'arcobaleno che avvolge il volto di Raffaella, i cui occhi sono cinti da una nuvola rosa. "Mancano gli ultimi ritocchi - spiega D'Asta a BariToday - tra cui una frase ripresa dalla sua hit 'Tanti Auguri'. Contiamo di inaugurarla il 29 ottobre, sarà una festa di comunità".